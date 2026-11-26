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Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, στις σχολικές εγκαταστάσεις των οποίων έλαβε χώρα το επεισόδιο με τη λιποθυμία ενός μαθητή Λυκείου στη Βούλα, εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι ο μαθητής ουδέποτε έχασε τις αισθήσεις του κι ότι χαίρει άκρας υγείας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ».

Τα εκπαιδευτήρια Παλλάδιο στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ότι «με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr το ΕΚΑΒ ανέφερε ότι ο μαθητής ήταν λιπόθυμος όταν έφτασαν οι διασώστες στο σχολείο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες κι ακολούθως να τον διακομίσουν στο Ασκληπιείο Βούλας.

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