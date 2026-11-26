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Περιστατικό βίας σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Γεννηματάς καταγγέλει ο Μιχάλης Γιαννακός.

Συγκεκριμένα, στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11), σύζυγος νοσηλευόμενου ασθενούς επιτέθηκε λεκτικά στο νοσηλευτικό προσωπικό της 3ής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Γεννηματάς Αθηνών.

Η σύζυγος του ασθενούς χαρακτήρισε τις νοσηλεύτριες «πατσαβούρες», ενώ ακολούθησαν βρισιές και κακοποιητικοί χαρακτηρισμοί, που δεν αναγράφονται στην αναφορά, καθώς το προσωπικό προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο ασθενής ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και για να λάβει τη θεραπεία του, του περιόρισαν το χέρι, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπο, ύστερα από ιατρική εντολή.

Η σύζυγος του ασθενούς επιτέθηκε στο προσωπικό, ενώ, κατέθεσε μήνυση στην προϊσταμένη του τμήματος, η οποία σήμερα στις 11:00 το πρωί πέρασε την διαδικασία του αυτοφώρου.

Σημειώνεται ότι μήνυση έκαναν και οι εργαζόμενοι στη σύζυγό του ασθενούς.

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