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Τα χαμόγελα περίσσευαν χθες μετά τις συναντήσεις του Χαλίφα Χαφτάρ στην Τουρκία. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα σηματοδοτεί, σύμφωνα με την πλευρά της ανατολικής Λιβύης, την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις με την Τουρκία.

Χαρακτηριστική και η ανάρτηση του Σαντάμ Χαφτάρ:

Ως αποκορύφωμα μιας διαδικασίας επικοινωνίας και κοινής εργασίας, συναντηθήκαμε σήμερα, μαζί με τον Ανώτατο Διοικητή, με τον Εξοχότατο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τον στρατιωτικό ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να καταργήσει την υποχρέωση θεώρησης για τους Λίβυους πολίτες, κατόπιν αιτήματος του Χάφταρ. Λίγο μετά την ανακοίνωση, η παράλληλη κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη εξέδωσε διάταγμα με το οποίο χορηγείται στους Τούρκους υπηκόους δικαίωμα εισόδου χωρίς θεώρηση.

Τρεις Χαφτάρ βγήκαν.... παγανιά

Μπορεί όλα τα βλέμματα να στράφηκαν στην επίσκεψη του πατρός Χαφτάρ στην Άγκυρα, ωστόσο η οικογένεια Χαφτάρ δραστηριοποιείται ταυτόχρονα σε τρία διπλωματικά μέτωπα μόλις δύο ημέρες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη Βεγγάζη.

α) Ο Χαλίφα Χάφταρ βρέθηκε στην Άγκυρα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Ερντογάν.

β) Ο Σαντάμ Χάφταρ βρέθηκε στη Ντόχα, όπου συζήτησε θέματα στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας με το Κατάρ.

γ) Ο Μπελγκάσεμ Χάφταρ βρέθηκε στο Κάιρο, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ.

Έδωσε έγκριση η Αίγυπτος για την επίσκεψη;

Στην σύσφιξη των σχέσεων Χαφτάρ - Ερντογάν η Ελλάδα προτίθεται να απαντήσει με επανεκκίνηση και εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων με την Αίγυπτο για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ που υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2020.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN Turk, ο δημοσιογράφος Γκιουρμπούζ Εβρέν επεσήμανε ότι η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Αιγύπτου, υποδεικνύοντας μια προσέγγιση στις σχέσεις Καΐρου-Άγκυρας. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο ο Χαλίφα Χαφτάρ είναι μια προσωπικότητα που απολαμβάνει την υποστήριξη της Αιγύπτου. Δηλώνοντας ότι η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Αιγύπτου, ο Εβρέν πρόσθεσε ότι αυτό μεταφέρει επίσης ένα σημαντικό μήνυμα όσον αφορά τις σχέσεις Καΐρου-Άγκυρας. «Ο Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην Αίγυπτο και απολαμβάνει σημαντικής αιγυπτιακής υποστήριξης, πραγματοποιεί σαφώς αυτή την επίσκεψη με την έγκριση της Αιγύπτου. Αλλά αυτό δείχνει επίσης ότι η Αίγυπτος ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές της Τουρκίας στην περιοχή. Στέκεται ενώπιόν μας ως παράδειγμα του ότι η Αίγυπτος δεν θέλει πλέον να βρίσκεται σε σύγκρουση με την Τουρκία και βελτιώνει σταδιακά τις σχέσεις της», είπε, με το συμπέρασμα πάντως να μοιάζει κάπως αυθαίρετο.

Ο Δρ. Χαγιατί Ουνλού, από την άλλη πλευρά, Τούρκος ακαδημαϊκός, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής διεθνών σχέσεων, δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ισχύς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει αυξηθεί χάρη στην ενιαία πολιτική της για τη Λιβύη και ότι αυτή η κατάσταση θα διαταράξει την Ελλάδα.

Ο Δρ. Χαγιάτι Ουνλού δήλωσε ότι η στρατηγική θέση και η διαπραγματευτική ισχύς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνονται σταθερά. Συγκρίνοντας την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή με τη διαμάχη για τα Στενά του Ορμούζ, ο Ουνλού έκανε την ακόλουθη εκτίμηση: «Ακριβώς όπως συζητούσαμε το μονοπώλιο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Τουρκία κατέχει τώρα ένα παρόμοιο μονοπώλιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, η Τουρκία έχει αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ περισσότερο από ποτέ, ειδικά στο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Ο αντίκτυπος της πολιτικής της Τουρκίας στη Λιβύη, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου κράτους, έχει επίσης έρθει στο προσκήνιο.

Η εντατικοποίηση της διπλωματικής δράσης της Τουρκίας έρχεται σε μια στιγμή που η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ προσπάθεια για την επανένωση της Λιβύης αντιμετωπίζει καθυστερήσεις.

Ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις και ο αξιωματούχος που ηγείται της προσπάθειας επανένωσης, προειδοποίησε στις 13 Νοεμβρίου ότι η Ουάσινγκτον και οι εταίροι της ενδέχεται να λάβουν μέτρα εναντίον όσων παρεμποδίζουν τη διαδικασία.

Η Άγκυρα επίσης ασκεί πιέσεις για την επανένωση της χώρας, θεωρώντας τη σταθερότητα ως κλειδί για τη διατήρηση της επιρροής της τόσο στην ανατολή όσο και στη δύση. Σύμφωνα με μια ευρέως δημοσιευμένη πρόταση των ΗΠΑ για κατανομή εξουσίας, ο Ντμπέιμπε — ή ένας συγγενής του, πιθανότατα ο ανιψιός του και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ιμπραήμ Ντμπέιμπε — θα διατηρούσε τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ ο Χάφταρ ή ο γιος του, Σαντάμ, θα ηγούνταν ενός αναδιαρθρωμένου προεδρικού ή εκτελεστικού συμβουλίου.

Ωστόσο, εδραιωμένες ένοπλες και πολιτικές φατρίες στη δυτική Λιβύη αντιστέκονται σθεναρά στην παραχώρηση επίσημης εξουσίας στην οικογένεια Χαφτάρ σε μια ενοποιημένη κυβέρνηση, απειλώντας τη βιωσιμότητα της συμφωνίας. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, η Άγκυρα αξιοποιεί τα κανάλια επικοινωνίας της τόσο με το ανατολικό όσο και με το δυτικό στρατόπεδο, διατηρώντας παράλληλα τη θεμελιώδη συμμαχία της με την Τρίπολη.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ντμπέιμπε στις 12 Νοεμβρίου, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σηματοδότησε τα όρια του, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία «δεν θα δεχόταν καμία λύση αντίθετη προς τα συμφέροντα της Λιβύης», σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Η επίσκεψη του Χαφτάρ πραγματοποιείται δύο εβδομάδες πριν από την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στη Λιβύη μετά από 15 χρόνια. Ο Ερντογάν πρόκειται να παραστεί στην τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας-Αφρικής στην Τρίπολη στις 8-9 Δεκεμβρίου και αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες από τις αντίπαλες διοικήσεις της Λιβύης στο περιθώριο της συνόδου.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε για τελευταία φορά τη Λιβύη το 2011 ως πρωθυπουργός της Τουρκίας, λίγο μετά την παρέμβαση υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ που συνέβαλε στην ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι.

Μια...αντιδημοφιλής άποψη

Ωστόσο πέρα από τους πανηγυρισμούς και τις γεωπολιτικές εξισώσεις, υπάρχει και μια άλλη άποψη, που δεν συμμερίζεται τα περί νέας εποχής.

Ενώ ο Χάφταρ και οι γιοι του επισκέπτονταν την Τουρκία και συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, ο Μεγάλος Μουφτής της Λιβύης, Σέιχ αλ-Σαντίκ αλ-Γκαριάνι, εξέφρασε την άπψη ότι η βιασύνη τους να επισκεφθούν χώρες της περιοχής έχει ως στόχο να τους καλύψει και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν να κυβερνούν.

Ο αλ-Γκαριάνι συνέδεσε την επίσκεψη με το περιστατικό στη Βεγγάζη, με τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά πλοία, κατηγορώντας τον Χάφταρ ότι παρέλαβε πυρομαχικά και όπλα από ρωσικά πλοία με σκοπό να τα διακινήσει λαθραία στο Σουδάν για να διαπράξει δολοφονίες, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως διεθνές έγκλημα.

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