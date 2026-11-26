Δικαστικό μπλόκο στο BYD που «αντέγραψε» το Defender
Ένα σοβαρό εμπόδιο στην ευρωπαϊκή επέκταση της BYD δημιουργεί δικαστική απόφαση στην Ολλανδία, η οποία απαγορεύει την πώληση του νέου SUV Ti7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κρίθηκε ότι παραβιάζει τα σχεδιαστικά δικαιώματα της Jaguar Land Rover.
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Το δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι το επταθέσιο κινεζικό SUV παρουσιάζει υπερβολικές ομοιότητες με το Land Rover Defender, υιοθετώντας χαρακτηριστικά στοιχεία της εξωτερικής του σχεδίασης.
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