Το δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι το επταθέσιο κινεζικό SUV παρουσιάζει υπερβολικές ομοιότητες με το Land Rover Defender, υιοθετώντας χαρακτηριστικά στοιχεία της εξωτερικής του σχεδίασης.

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