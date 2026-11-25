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Ένα βίντεο ντοκουμέντο αποκάλυψε το ΣΚΑΪ στο βραδινό δελτίο ειδήσεων στο οποίο έχει καταγραφεί η διαφυγή των εκτελεστών του 52χρονου «Παπαγάλου» που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που αστυνομικοί ανέλυσαν προκειμένου να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο διαφυγής των εκτελεστών του 52χρονου το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται οι δύο δράστες να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί από την ανάλυση των βίντεο κατάφεραν να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών και να εντοπίσουν κρυμμένη την εν λόγο μοτοσικλέτα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Κερατέας.

Ως οδηγός της μοτοσικλέτα έχει ταυτοποιηθεί ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος μετά την εκτέλεση διέφυγε στην Αλβανία. Αντίθετα, τα στοιχεία του συνεπιβάτη παραμένουν άγνωστα στις διωκτικές Αρχές.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το ΣΚΑΪ:

Τι υποστηρίζει ο συλληφθείς για συνέργεια στη δολοφονία

Για την υπόθεση δολοφονίας συνελήφθη στο Αγρίνιο προ ημερών και μετά από πολυήμερη παρακολούθηση ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας στην Κερατέα όπου οι δράστες έκρυψαν το μέσο διαφυγής τους από το σημείο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να προχώρησε στην αποσυναρμολόγηση της μοτοσικλέτας, κατόπιν απαίτησης των εκτελεστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, επικαλούμενος στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα ούτε στο σπίτι του στην Κερατέα, αλλά στην κατοικία φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.

Το ποινικό παρελθόν του καταζητούμενου και του συλληφθέντος

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 48χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας που φέρεται να διέφυγε στην Αλβανία.

Σε βάρος του 48χρονου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας -που εκδόθηκε το 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ το 2024- για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με την ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Μεσσήνης τον Ιούλιο του 2023, με λεία 130.000 ευρώ.

Επιπλέον, το 2025 του επιβλήθηκε από το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαμίας ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 48χρονος συλληφθείς έχει και αυτός απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές καθώς είχε ερευνηθεί στο πλαίσιο δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με υποστηρικτικό ρόλο στη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων.

Παράλληλα, σε αποθηκευτικό χώρο στην Αυλίζα Κερατέας, που φερόταν να συνδέεται με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί πολεμικό υλικό και πυρομαχικά (σώματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί και φυσίγγια), γεγονός για το οποίο του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η τακτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι δύο αναβάτες της μηχανής πλησίασαν το 52χρονο θύμα τους το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, με τον συνεπιβάτη να πυροβολεί επανειλημμένα εναντίον, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα.

Οι εκτελεστές προτού διαφύγουν επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του 52χρονου «Παπαγάλου».

Κατά την αυτοψία που έγινε στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος Έλληνας συνεργός τους, ο οποίος στη συνέχεια τους μετέφερε με αυτοκίνητο στην Ηλιούπολη.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος Αλβανός ως οδηγός της μοτοσικλέτας και ένας εκ των φυσικών αυτουργών.

Ο Έλληνας συνεργός προχώρησε στην πώληση του ενός κράνους και διέλυσε σε κομμάτια την μηχανή που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της, Ι.Χ. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας, ψηφιακά πειστήρια, Ι.Χ. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, για ναρκωτικά και κατοχή χειροβομβίδας, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Επίσης, ο Αλβανός ανήκε παλιά σε εγκληματική οργάνωση δολοφονημένων μελών της «Greek Mafia», που είχε απασχολήσει και για ληστείες.

Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

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