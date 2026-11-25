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Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε είχαν αιφνιδιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Οκτωβρίου. Η επικοινωνία είχε συντονιστεί με την ουκρανική πλευρά και αποσκοπούσε στη μεταφορά των μηνυμάτων του Κιέβου για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις απευθείας στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τη Wall Street Journal, οι δύο σκανδιναβοί ηγέτες δραστηριοποιήθηκαν παράλληλα στο διπλωματικό παρασκήνιο για την αποτροπή μιας στρατιωτικής κρίσης στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Στουμπ ανησυχούσε ότι η Μόσχα δεν είχε πεισθεί από τις διαβεβαιώσεις των δυτικών χωρών ότι δεν σχεδιαζόταν ναυτικός αποκλεισμός της Βαλτικής.

Ο Ρώσος ολιγάρχης στον ρόλο του διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, ένας Ρώσος ολιγάρχης ανέλαβε τον ρόλο του άτυπου διαμεσολαβητή για λογαριασμό του Στουμπ και του Στέρε.

Πηγές με γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες επιδίωκαν να διαβεβαιώσουν τον Πούτιν πως τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν είχαν πρόθεση να αποκλείσουν τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία.

Περισσότερο από το 60% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου που πραγματοποιούνται διά θαλάσσης διέρχεται από τη Βαλτική.

«Δεν έχουμε πρόθεση να επιβάλουμε αποκλεισμό στη Βαλτική Θάλασσα σε καιρό ειρήνης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα ενεργήσουμε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο Στουμπ στον Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της 27ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με δύο πηγές της αμερικανικής εφημερίδας που ήταν παρούσες στη συνομιλία.

Οι ρωσικές προειδοποιήσεις για προληπτικά πυρηνικά πλήγματα

Στο υπόβαθρο των διπλωματικών κινήσεων βρισκόταν η αυξανόμενη ανησυχία της Μόσχας ότι οι δυτικές χώρες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις ρωσικές μεταφορές πετρελαίου στη Βαλτική.

Η Ρωσία είχε αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοιά της με πολεμικά πλοία, ενώ είχε προειδοποιήσει το ΝΑΤΟ ακόμη και για το ενδεχόμενο προληπτικών πυρηνικών πληγμάτων, εάν απειλούνταν τα συμφέροντά της στη Βαλτική, επισημαίνει η Wall Street Journal.

Οι δυτικές χώρες επιχείρησαν να διαβεβαιώσουν τη Μόσχα ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός επιβολής ναυτικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης της κρίσης, το Ελσίνκι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για διαβουλεύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνώριζαν τις εκτιμήσεις του Φινλανδού προέδρου, ο Στουμπ φοβόταν ότι το μήνυμα δεν είχε φθάσει στον αποδέκτη του.

Για τον λόγο αυτό επιστρατεύθηκε ένας Ρώσος ολιγάρχης, ο οποίος διέθετε απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο.

Ο ολιγάρχης μετέβη στη Νορβηγία, όπου είχε συνομιλίες με υψηλόβαθμους δυτικούς αξιωματούχους, και στη συνέχεια επέστρεψε στη Μόσχα για να μεταφέρει το μήνυμα στον Πούτιν.

Ο Πούτιν προειδοποιεί για ένα νέο Στενό του Ορμούζ

Λίγες ημέρες αργότερα, τόσο ο Στουμπ όσο και ο Στέρε επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο, επιχειρώντας να διασκεδάσουν τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο ναυτικού αποκλεισμού της Βαλτικής.

Μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, ο Πούτιν εκφράστηκε δημοσίως με εγκωμιαστικά σχόλια για τους δύο σκανδιναβούς ηγέτες.

Την ίδια στιγμή, όμως, προειδοποίησε ότι «κάποιος» επιθυμούσε να μετατρέψει τη Βαλτική Θάλασσα σε ένα νέο Στενό του Ορμούζ, όπου ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είχε προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου.

«Δεν το επιθυμούμε, αλλά θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση», δήλωσε ο Πούτιν, προειδοποιώντας ότι από την κλιμάκωση μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης δεν θα υπήρχαν νικητές.

Η ουκρανική επίθεση που έθεσε σε δοκιμασία τις διαβεβαιώσεις του Στουμπ

Η διαβεβαίωση του Φινλανδού προέδρου προς τον Πούτιν περί σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας τέθηκε σε δοκιμασία το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Οι φινλανδικές αρχές κινητοποιήθηκαν, πραγματοποιώντας επιχείρηση διάσωσης σε συνεργασία με τη ρωσική πλευρά.

Η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο πλοίο κατασβέστηκε, ενώ επετράπη στις ρωσικές αρχές να ρυμουλκήσουν το πλοίο που είχε υποστεί ζημιές.

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