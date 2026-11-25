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Σε αυστηρή προειδοποίηση για την ρωσική επιθετικότητα προχώρησε από το βήμα της γερμανικής Βουλής ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. Στην ομιλία του στη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του 2027 ο Μερτς ανέφερε ότι η Γερμανία «παραμελεί θεμελιώδη ζητήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό» στους τομείς της άμυνας, των υποδομών, των δημογραφικών αλλαγών και της οικονομίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν επειγόντως αυτά τα ζητήματα.Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό σημείο της ομιλίας του ήρθε όταν αναφέρθηκε στην απειλή από την Ρωσία. «Η Ρωσία ξέρει ακριβώς τι θέλει και η Ρωσία θέλει κάτι περισσότερο από την Ουκρανία. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως είναι, είτε επιδιώκει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, μια ατζέντα που έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία, τη διαφάνεια και τις φιλελεύθερες αξίες της δικής μας χώρας», προειδοποίησε ο Μερτς.

Επιπλέον τόνισε ότι «η Ρωσία κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο διάστημα». «Η κλιμάκωση αυτή λαμβάνει χώρα σε τεράστια κλίμακα, ακόμη και εδώ, εντός των δικών μας συνόρων, ακόμα και με κόστος ανθρώπινων ζωών. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και γι’ αυτό εμείς, ως Ευρωπαίοι, πρέπει, και θα θέσουμε σαφή όρια στη Ρωσία», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ αποχωρούν μετά από συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων» στην Καγκελαρία στο Βερολίνο, Γερμανία. 19 Νοεμβρίου 2026. AP

Αναφέρθηκε και στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο και αποκάλυψε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία «μου φάνηκε, σαφώς, αρκετά έκπληκτη από το πόσο ενωμένοι… είναι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το ζήτημα». «Είναι ακριβώς αυτή η αποφασιστικότητα, κυρίες και κύριοι, που επιτρέπει μία συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά την προοπτική της ειρήνης, μιας γνήσιας ειρήνης», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Υποστηρίζοντας την Ουκρανία, υποστηρίζουμε και προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό ισχύει με έναν τρόπο που ίσως δεν έχει ακόμη γίνει πλήρως κατανοητός από πολλούς στη χώρα μας», τόνισε.

Διαφώνησε ανοιχτά με την άποψη ότι η Γερμανία δαπανά υπερβολικά ποσά για τις συνεισφορές της στην ΕΕ. Ωστόσο, δήλωσε ότι «προωθεί την προσπάθεια να περιορίσουμε και να εστιάσουμε τις δαπάνες μας σε ό,τι ενισχύει πραγματικά την Ευρώπη σήμερα», συγκεκριμένα στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.

Σε μια αρκετά παθιασμένη υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο Μερτς σημείωσε ότι μόνο τέτοιες στοχευμένες δαπάνες θα δώσουν στην Ευρώπη «τη διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνουμε απλώς ένα παιχνίδι στα χέρια αυτού του κόσμου, αλλά θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωσή του».