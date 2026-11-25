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Απαντήσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συμφερόντων των δύο αδελφών του έδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος έκανε λόγο για «χυδαία προσπάθεια» πολιτικής εξόντωσής του και «σκευωρία».

«Η μία αδελφή μου ήταν σύμβουλος μου όσο ήμουν βουλευτής και της ζήτησα να παραιτηθεί πριν ορκιστώ υφυπουργός. Εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα την ανάγκη να έχω ένα έμπιστο πρόσωπο κοντά μου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Ευάγγελος Λιάκος.

Για τις απευθείας αναθέσεις δήλωσε: «Η μία αδελφή μου πήρε την πρώτη ανάθεση από το δημόσιο όταν ήμουν στο 5ο έτος στο Πολυτεχνείο. Έπρεπε να της πω να μην πάρει το έργο γιατί μετά από 15 χρόνια εγώ θα γινόμουν υφυπουργός;».

«Αυτή τη στιγμή επειδή προφανώς δεν βρέθηκε κάτι για εμένα έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν θεωρώντας ότι για να πετύχει μία γυναίκα πρέπει να έχει πίσω της έναν άνδρα, έναν αδελφό, έναν σύζυγο. Θεωρούν ότι μία γυναίκα στην Ελλάδα του 2026 δεν μπορεί να πετύχει μόνη της», τόνισε.

«Το μόνο το οποίο υπήρχε εάν εγώ εμπλέκομαι κάπως σε αυτές τις εταιρείες και σας είπα ότι εγώ δεν έχω την παραμικρή σχέση. Ξεκίνησε μία χυδαία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης. Έκανα μήνυση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί ξεκίνησε; Παρασκευή ορκίζομαι και Σάββατο πρωί βγαίνει μία εφημερίδα με το πρόσωπο την επιγραφή Λιάκος ΑΕ και ότι συστεγαζόμαστε το πολιτικό και το λογιστικό γραφείο. Που καταλήγει και τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο- έχουμε περάσει στο πεδίο του φαντασιακού- για να συλλέγουν χρήματα οι αδελφές μου για να τα χρησιμοποιώ εγώ στον πολιτικό μου αγώνα», σημείωσε ο υφυπουργός.

Για την αδελφή του η οποία ήταν και πολιτική σύμβουλός του είπε ότι «ήταν ρητή τοποθέτηση από εμένα να μην έχει καμία σύμβαση από την εκλογική μου περιφέρεια. Αυτές οι συμβάσεις που αναφέρονται δεν αφορούν την εκλογική μου περιφέρεια και δεν αφορούν την αδελφή μου που είναι πολιτική σύμβουλός μου».

«Οι αδελφές μου δεν θα συνεχίσουν να παίρνουν δημόσιες συμβάσεις επειδή έγινα υφυπουργός Εσωτερικών», ανέφερε ο Ευάγγελος Λιάκος. Επιπλέον τόνισε ότι «προσέφυγα στη δικαιοσύνη γιατί στήνεται μία σκευωρία. Έχω καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εμπιστεύομαι τους θεσμούς».