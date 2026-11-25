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Την τρομακτική στιγμή που ένα τεράστιο κύμα παρέσυρε έναν άνδρα και τον σκύλο του στην παραθαλάσσια πόλη Κάνον Μπιτς στο Όρεγκον την Τρίτη, κατέγραψε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης. Αυτήν την περίοδο, στις ακτές του Όρεγκον σημειώνονται ασυνήθιστα μεγάλες παλίρροιες, γνωστές ως «King Tides», κατά τις οποίες η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει απότομα, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να φτάνουν ως την ακτή.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία του Όρεγκον, φαίνεται ο σκύλος του άνδρα να έχει κατέβει στην παραλία, πριν ένα τεράστιο κύμα παρασύρει το άτυχο ζώο. Στη συνέχεια, καθώς ο άνδρας κρατούσε τον σκύλο δεμένο με λουρί, το κύμα παρασέρνει και τον ίδιο.

Ο άνδρας και ο σκύλος του κατάφεραν να φτάσουν σε άλλη σκάλα που οδηγούσε στην ακτή και βγήκαν από το νερό χωρίς να τραυματιστούν.

Δείτε το βίντεο:

Αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αρχών για την παλίρροια

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας είχε δεχθεί προειδοποίηση για την επικινδυνότητα της προσέγγισης της παραλίας λιγότερο από δύο ώρες πριν από το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 08:50 το πρωί, ένας αστυνομικός εντόπισε τον άνδρα να οδηγεί στην παραλία. Όταν ο αστυνομικός τον σταμάτησε, εκείνος ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να παρακολουθήσει την παλίρροια από κοντά. Ο αστυνομικός τον προειδοποίησε να απομακρυνθεί από την παραλία λόγω των επικίνδυνων κυμάτων και του επέβαλε πρόστιμο.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, όμως, η αστυνομία και η πυροσβεστική κλήθηκαν στο Ecola Creek, έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας και ο σκύλος του είχαν παρασυρθεί από τα κύματα. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, επρόκειτο για τον ίδιο άνδρα.

«Οι ακραίες παλίρροιες αποτελούν ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, όμως καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο και καμία προσπάθεια να τις παρακολουθήσετε από πιο κοντά δεν αξίζει να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή σας, τη ζωή του κατοικιδίου σας ή τη ζωή των διασωστών που ενδέχεται να κληθούν να σας σώσουν. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κατέληξε σε τραγωδία», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.