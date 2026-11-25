Snapshot Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν φορείς και συνδικάτα.

Λίγο μετά τις 10:00 άρχισαν να συγκεντρώνονται οι απεργοί της ΑΔΕΔΥ και των εργατικών συνδικάτων στα Προπύλαια και στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Παράλληλα, ξεκίνησε και η προσυγκέντρωση σωματείων στα Χαυτεία.

Στο κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, με τους γύρω δρόμους να παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ανάλογες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα, στα Χανιά, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στον Βόλο και στην Καλαμάτα.

Πρόεδρος ΠΟΕ ΟΤΑ: «Πρώτο μήνυμα στην κυβέρνηση για ό,τι τραβάει το Δημόσιο»

Με δήλωσή του στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ, Νίκος Τράκας έστειλε μήνυμα ενόψει των σημερινών κινητοποιήσεων: «Λίγοι στο Δημόσιο, πολλές ιδιωτικοποιήσεις. Το Δημόσιο απαιτεί τον 13ο και 14ο μισθό, δεν ζητά ψίχουλα. Η σημερινή είναι η πρώτη απεργία και απαντάμε με επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις την επόμενη μέρα».