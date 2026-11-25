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Την καθιερωμένη παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών ακολούθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απονέμοντας χάρη σε δύο γαλοπούλες, τις «Freedom» και «Feathers».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, ώστε τα δύο πτηνά να γλιτώσουν από το εορταστικό τραπέζι.

Και οι δύο γαλοπούλες έλαβαν προεδρική χάρη, αλλά μόνο η «Freedom» παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου. Οι πολίτες είχαν την δυνατότητα να ψηφίσουν διαδικτυακά, προκειμένου να επιλέξουν ποιο από τα δύο πτηνά, που προέρχονται από τη Δυτική Βιρτζίνια, θα είχε την τιμή να παρευρεθεί.

Οι δύο γαλοπούλες θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στο Πανεπιστήμιο Texas A&M.

Αφού απηύθυνε ευχές στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών και παρουσίασε όσα θεωρεί επιτυχίες της κυβέρνησής του, ο Τραμπ χάιδεψε στην πλάτη την λευκή γαλοπούλα και ανακοίνωσε την απονομή χάριτος.

«Συγχαρητήρια!», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στο πτηνό, ενώ συνέχισε να του χαϊδεύει την πλάτη. Αναφερόμενος στη μελλοντική ζωή των δύο γαλοπούλων στο Texas A&M, ο Τραμπ σχολίασε ότι «θα πανηγυρίζουν κάθε φορά που οι Aggies», όπως αποκαλείται η αθλητική ομάδα του πανεπιστημίου, «θα κερδίζουν αγώνες».

Η τελετή της επόμενης χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Μελάνια Τραμπ και αρκετά μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η τελετή της επόμενης χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Καθώς ο Τραμπ εκφωνούσε την ομιλία του, οι εργασίες κατασκευής στον χώρο βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η φετινή εκδήλωσή ήταν η 79η απονομής χάριτος σε γαλοπούλες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η παράδοση, ωστόσο, καθιερώθηκε ως ετήσια μόλις το 1989, επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Πρόκειται για μια εορταστική εκδήλωση, η οποία συνήθως πραγματοποιείται πριν από την σημαντικότερη αμερικανική γιορτή, προσφέροντας μια σύντομη «απόδραση» από την πολιτική επικαιρότητα.

Εξακολουθεί να προβληματίζεται από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα θέματα της πρόσφατης προεκλογικής του περιοδείας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ και ότι η χώρα είναι πιο ασφαλής από κάθε άλλη φορά. Επίσης, έκανε αναφορά στα κατασκευαστικά έργα στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε να εξακολουθεί να προβληματίζεται από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα οποία έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Κερδίσαμε τη Δυτική Βιρτζίνια με 45 μονάδες διαφορά, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ υποψήφιος», ανέφερε. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Κέρδισα με μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω τι στο δ***ο συνέβη σε αυτές τις τελευταίες εκλογές. Κάποιος, παρακαλώ, να μου το εξηγήσει.»

Κλείνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλους του Αμερικανούς, προτρέποντας τους να περάσουν αυτή την εβδομάδα με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Η ιστορία πίσω από την απονομή της προεδρικής χάρης

Μια από τις πρώτες αναφορές σε προεδρική παρέμβαση για τη σωτηρία μιας γαλοπούλας εντοπίζονται στην περίοδο διακυβέρνησης του Αβραάμ Λίνκολν, σύμφωνα με την Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου.

Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος έσωσε ένα πουλί που επρόκειτο να οδηγηθεί στο τραπέζι του χριστουγεννιάτικου δείπνου, μετά από παρέμβαση του γιου του, Ταντ.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 1954, ένας φωτογράφος απαθανάτισε τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ να ταΐζει μια γαλοπούλα με ένα κράνμπερι. Το 1963, ο Τζον Φ. Κένεντι, λίγες μόνο ημέρες πριν δολοφονηθεί στο Τέξας, χαρίσει τη ζωή σε μια γαλοπούλα που φορούσε γύρω από το λαιμό της μια πινακίδα που έγραφε: «Καλή όρεξη, κύριε Πρόεδρε».

Το 2024, ο Τζο Μπάιντεν είχε συνοδεύσει την απονομή χάριτος στις γαλοπούλες «Peach» και «Blossom», οι οποίες προέρχονταν από αγρόκτημα της Μινεσότα, με αρκετά χιουμοριστικά σχόλια.

Η «Peach», είχε πει ο Μπάιντεν, «ζει με το σύνθημα: “Μείνε ήρεμος και συνέχισε να τρως”». Η «Blossom» έχει ένα διαφορετικό μότο: «Όχι πονηριά. Απλά η ευγένεια της Μινεσότα».

Όμως η πολιτική δεν έλειψε από την τελετή ούτε τις προηγούμενες χρονιές.

Το 2025, το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ χάρισε τη ζωή στις δύο γαλοπούλες, αλλά αφιέρωσε μέρος της ομιλίας τους για να επιτεθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους. Είχε πει τότε ότι τα πτηνά θα έπρεπε να ονομαστούν Τσακ και Νάνσι — απέμποντας στους Δημοκρατικούς ηγέτες Τσακ Σούμερ και Νάνσι Πελόζι.

«Δεν θα απένειμα ποτέ χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ.