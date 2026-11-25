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Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με την κατηγορία ότι επαιτούσαν, εκμεταλλευόμενοι το βρέφος και το παιδί που είχαν μαζί τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 20χρονο και μια 32χρονη, οι οποίοι κατελήφθησαν με ανήλικο βρέφος και ανήλικο παιδί, αντίστοιχα υπό την επίβλεψή τους, να επαιτούν, εκμεταλλευόμενοι τα ανήλικα, σε καταστήματα του κέντρου της πόλης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον άνδρα και τη γυναίκα και τους πέρασαν χειροπέδες.

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