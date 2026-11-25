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Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη ομηρία σε σούπερ μάρκετ στην Καρθαγένη της Κολομβίας, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα, απελευθερώνοντας όλους τους ανθρώπους που κρατούνταν όμηροι. Κατά την επιχείρηση ένας από τους ενόπλους που είχαν καταλάβει το κτίριο σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρο ντε λα Εσπριέγια, όλοι οι όμηροι είναι πλέον ελεύθεροι, έπειτα από μια δραματική επιχείρηση που εξελίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Λίγο πριν από την εισβολή των δυνάμεων ασφαλείας ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από το σούπερ μάρκετ. Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, εκτιμάτο ότι περίπου 20 άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στα χέρια των ενόπλων.

Πώς ξεκίνησε η ομηρία

Η κρίση άρχισε έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς χρημάτων. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις αστυνομικές δυνάμεις, κατέφυγαν σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Éxito, στην περιοχή Λα Καστεγιάνα, και πήραν ομήρους εργαζομένους και πελάτες.

Αρχικά, σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου 30 άνθρωποι κρατούνταν αιχμάλωτοι. Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση 10 εξ αυτών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και αρκετές ηλικιωμένες γυναίκες.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ο πρόεδρος της χώρας μετέβη στην Καρθαγένη και συναντήθηκε με τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας που συντόνιζαν την επιχείρηση.

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην πόλη, καθώς η Καρθαγένη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Κολομβίας.

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