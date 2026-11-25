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Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, η Κέλι Καμπάκη τιμά τη μνήμη της Έμμας, με αφορμή τη σημερινή, 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η ανάρτησή της αποτυπώνει την οργή και τον πόνο για τον χαμό της Έμμας, αλλά και την αγανάκτησή της για τους ανθρώπους που θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατό της και εξακολουθούν να διεκδικούν ευνοϊκότερη μεταχείριση μέσω της δικαστικής οδού.

«Έμειναν δύο σκουπίδια με πόδια που θεωρούν ότι τους χρωστάμε κιόλας», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενη στην Έμμα καταλήγει με μια φράση που συμπυκνώνει την απουσία και το πένθος: «Δυστυχώς γι' αυτούς όμως έφυγες εσύ και έμεινα εγώ. Σ' αγαπώ, μου λείπεις».

Η ανάρτηση έρχεται σε μια ημέρα με ισχυρό συμβολισμό, καθώς η 25η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση κατά της έμφυλης βίας, ενός φαινομένου που εξακολουθεί να κοστίζει ζωές και να αφήνει βαθιά τραύματα.

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα

Η σημερινή ημέρα συνοδεύεται από σειρά δημοσιευμάτων και ερευνών που αποτυπώνουν τις διαστάσεις της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Μία γυναίκα ή ένα κορίτσι δολοφονείται κάθε 10 λεπτά στον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ που παρουσιάζει η HuffPost, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2024 από τον σύζυγο, τον σύντροφο ή άλλο μέλος της οικογένειάς τους. Συνολικά, την ίδια χρονιά καταγράφηκαν περίπου 83.000 δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια. Από 5.669 περιστατικά το 2020 έφτασαν τα 22.876 το 2025, ενώ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 14.519 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις. Παράλληλα, η γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 8.341 κλήσεις μόνο στο πρώτο δεκάμηνο του 2026, έναντι 6.773 σε ολόκληρο το 2025.

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που παρουσιάζει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2026 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το 37% των γυναικών ηλικίας 18 έως 74 ετών στην Ελλάδα έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, έναντι 31% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κενά στην προστασία των θυμάτων αναδεικνύει και έρευνα του ΕΡΤnews για τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία. Όπως επισημάνθηκε από την ιδρύτρια της οργάνωσης Strong me, Ασπασία Θεοφίλου, οι υπάρχουσες δομές καλύπτουν μόλις το ένα τρίτο των αναγκών προστασίας των γυναικών. Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα ότι γυναίκες χωρίς ΑΜΚΑ δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Panic Button.

Τα νέα μέτρα και οι παρεμβάσεις

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησε εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 οι κλήσεις στο «100» για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τις 32.000. Καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και έγιναν 11.175 συλλήψεις.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η λειτουργία τριών νέων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική, σε Κηφισιά, Νίκαια και Άγιο Παντελεήμονα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.

Η 25η Νοεμβρίου δεν αποτελεί απλώς μία ημέρα συμβολισμού. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν γυναίκες που ζουν υπό καθεστώς φόβου, γυναίκες που αναζητούν διέξοδο από κακοποιητικές σχέσεις και γυναίκες που δεν πρόλαβαν να σωθούν.

Για όσες χρειάζονται βοήθεια, η γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ σε περίπτωση άμεσου κινδύνου υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την Αστυνομία στο 100.

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