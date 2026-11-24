Snapshot Snapshot powered by AI

Με περιορισμένες βροχοπτώσεις και πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας θα κυλήσει η Τετάρτη, πριν από τη σημαντική μεταβολή του καιρού που αναμένεται από την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί αρχικά η βορειοδυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη τα τοπικά ύψη βροχής στην Ήπειρο προσεγγίζουν τα 48 mm, ενώ την Παρασκευή το προγνωστικό σήμα ενισχύεται σημαντικά, με ποσότητες υετού που στο Ιόνιο φτάνουν τοπικά τα 131 mm.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της διάρκειας και της έντασης των βροχοπτώσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά. Το Σάββατο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς την κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλία να εμφανίζει ισχυρό υετικό σήμα, έως και 114 mm τοπικά.

Στην ανάλυσή μας δεν εστιάζουμε στις ακραίες, σημειακές τιμές υετού, αλλά δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στη μέση επιφανειακή βροχόπτωση κάθε λεκάνης απορροής, καθώς αυτή αποτυπώνει καλύτερα τη συνολική υδατική επιβάρυνσή της.

Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζουμε μια περισσότερο αντιπροσωπευτική και ουσιαστική εικόνα της αναμενόμενης υδρολογικής επιβάρυνσης, χωρίς να υπερτονίζουμε τις μεμονωμένες ακραίες προγνωστικές τιμές, αλλά και χωρίς να υποτιμούμε τη σημασία τους σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά μέχρι 72 ώρες . Για τις επόμενες ημέρες ακολουθειται η μετεωρολογική προσέγγιση.

Κατά τα άλλα ενισχυμένοι θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη, με τις ριπές στο Ιόνιο την Πέμπτη να προσεγγίζουν τα 95 km/h και στο Αιγαίο το Σάββατο πάνω από τα 100 km/h.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά στους 20–22°C, ενώ η ευρύτερη προγνωστική τάση δείχνει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας προς το δεύτερο μέρος του 15ημέρου.

Ακολουθεί μια περιληπτική εικόνα του καιρού για το επόμενο 15ημερο σε 6 περιοές της χώρας

Διαβάστε επίσης