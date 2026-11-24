Το πιεσόμετρό σας δείχνει 118/76 mmHg, αλλά η ένδειξη του σφυγμού από κάτω είναι 115 παλμοί ανά λεπτό. Μήπως συμβαίνει κάτι κακό;

Όχι απαραίτητα. Ωστόσο, η φυσιολογική αρτηριακή πίεση δεν αποκλείει έναν μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Οι συνθήκες, η διάρκεια και τα συνοδά συμπτώματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον καθένα από τους δύο αριθμούς μεμονωμένα.

Είναι δυνατόν να έχετε υψηλό σφυγμό ενώ η αρτηριακή σας πίεση είναι φυσιολογική;

Ναι. Η αρτηριακή πίεση περιγράφει τη δύναμη που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών, ενώ ο καρδιακός ρυθμός (σφυγμός) περιγράφει πόσες φορές χτυπά η καρδιά σας κάθε λεπτό. Αν και σχετίζονται μεταξύ τους, το ένα μπορεί να μεταβληθεί χωρίς να μεταβληθεί το άλλο.

Για τους περισσότερους ένας καρδιακός ρυθμός ηρεμίας 60–100 παλμών ανά λεπτό θεωρείται φυσιολογικός. Ένας ρυθμός άνω των 100 παλμών, όταν το άτομο βρίσκεται όντως σε κατάσταση ηρεμίας, ονομάζεται γενικά ταχυκαρδία.

Η διάκριση μεταξύ κατάστασης ηρεμίας και δραστηριότητας είναι καθοριστική. Ένας σφυγμός 115 αμέσως μετά το ανέβασμα σκάλας είναι κάτι διαφορετικό από την ίδια ένδειξη μετά από παραμονή σε κατάσταση ηρεμίας για αρκετά λεπτά.

Τι μπορεί να προκαλέσει γρήγορο σφυγμό χωρίς υψηλή αρτηριακή πίεση;

Συχνά, η καρδιά επιταχύνει τους χτύπους της ως απόκριση σε κάτι που συμβαίνει σε άλλο σημείο του σώματος. Πιθανές εξηγήσεις:

Προσωρινοί παράγοντες : Σωματική άσκηση, άγχος, πόνος, κακή ποιότητα ύπνου, κατανάλωση καφεΐνης, νικοτίνης ή αλκοόλ.

: Σωματική άσκηση, άγχος, πόνος, κακή ποιότητα ύπνου, κατανάλωση καφεΐνης, νικοτίνης ή αλκοόλ. Αφυδάτωση ή ασθένεια : Απώλεια υγρών, πυρετός και λοιμώξεις.

: Απώλεια υγρών, πυρετός και λοιμώξεις. Παθήσεις υγείας : Αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου και υπερθυρεοειδισμός.

: Αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου και υπερθυρεοειδισμός. Φάρμακα και διεγερτικές ουσίες : Ορισμένα αποσυμφορητικά, εισπνεόμενα φάρμακα και άλλες ουσίες.

: Ορισμένα αποσυμφορητικά, εισπνεόμενα φάρμακα και άλλες ουσίες. Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού: Ορισμένες αρρυθμίες μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικούς, παρατεταμένους ή ακανόνιστους γρήγορους καρδιακούς παλμούς.

Μια φυσιολογική απόκριση στην άσκηση ή στον πυρετό ονομάζεται φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Διαφέρει από μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, η οποία ενδέχεται να απαιτεί συγκεκριμένη θεραπεία. Ούτε ο αριθμός των παλμών ούτε η τιμή της αρτηριακής πίεσης μπορούν να προσδιορίσουν τον καρδιακό ρυθμό.

Μια σημαντική αύξηση του καρδιακού ρυθμού όταν σηκώνεστε από καθιστή θέση μπορεί να έχει άλλες εξηγήσεις, όπως το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS). Η διάγνωση αυτή απαιτεί και διάφορα άλλα συμπτώματα και ιατρική αξιολόγηση, όχι μόνο μια μέτρηση πίεσης στο σπίτι.

Πότε πρέπει να σας ανησυχήσει ένας υψηλός σφυγμός σε κατάσταση ηρεμίας;

Μια σύντομη αύξηση, η οποία οφείλεται σε κάποια προφανή αιτία, ενδέχεται να υποχωρήσει μόλις παρέλθει αυτή η αιτία. Ωστόσο, θα πρέπει να προγραμματίσετε ιατρική εξέταση εάν:

ο καρδιακός σας ρυθμός σε κατάσταση ηρεμίας υπερβαίνει επανειλημμένα τους 100 παλμούς/λεπτό χωρίς σαφή εξήγηση

τα επεισόδια επαναλαμβάνονται

η καρδιά αρχίζει ξαφνικά να χτυπά πολύ γρήγορα ή με ακανόνιστο ρυθμό

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) καταγράφει τον ηλεκτρικό ρυθμό της καρδιάς. Οι εξετάσεις αίματος μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση πιθανής αναιμίας, προβλημάτων στον θυρεοειδή ή άλλων αιτιών. Εάν τα επεισόδια εμφανίζονται και εξαφανίζονται, ο γιατρός μπορεί να συστήσει τη χρήση μιας φορητής συσκευής καταγραφής ΗΚΓ, καθώς μια μέτρηση που λαμβάνεται στο διάστημα μεταξύ των επεισοδίων ενδέχεται να εμφανίζεται φυσιολογική.

Αξίζει επίσης να συζητήσετε με τον γιατρό σας οποιαδήποτε ανεξήγητη μεταβολή στον συνήθη σφυγμό ηρεμίας σας, ακόμη και αν η τιμή κυμαίνεται εντός των φυσιολογικών ορίων.

Τι να κάνετε εάν το πιεσόμετρο δείχνει 110 ή 120 παλμούς ανά λεπτό

Εάν αισθάνεστε καλά και προηγουμένως ήσασταν σε κίνηση, μιλούσατε ή βιώνατε άγχος, καθίστε αναπαυτικά και ξεκουραστείτε για αρκετά λεπτά πριν επαναλάβετε την μέτρηση. Μπορείτε επίσης να ψηλαφίσετε τον σφυγμό στον καρπό σας και να μετρήσετε τους παλμούς για ένα ολόκληρο λεπτό, παρατηρώντας αν ο ρυθμός φαίνεται σταθερός.

Καταγράψτε την τιμή, τη δραστηριότητα που κάνατε εκείνη τη στιγμή, καθώς και τυχόν συμπτώματα. Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με μια μεμονωμένη μέτρηση.

Μην ξεκινήσετε την λήψη φαρμάκων για τη μείωση των καρδιακών παλμών, μην αυξήσετε τη δόση και μην τροποποιήσετε την υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή με δική σας πρωτοβουλία.

Ποια συμπτώματα είναι «καμπανάκι» για επίσκεψη σε γιατρό

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν η ταχυκαρδία συνοδεύεται από πόνο στο στήθος, έντονη δύσπνοια, λιποθυμία ή αίσθημα ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε. Μην περιμένετε να αυξηθεί η αρτηριακή σας πίεση για να αντιδράσετε.

Ακόμη και αν τα συμπτώματα αυτά υποχωρήσουν, είναι σημαντικό να ζητήσετε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί χτυπάει γρήγορα η καρδιά μου όταν ξαπλώνω το βράδυ;

Οι ταχυπαλμίες μπορεί να γίνονται πιο αισθητές τη νύχτα, καθώς υπάρχουν λιγότεροι περισπασμοί, ενώ ορισμένες στάσεις ύπνου καθιστούν ευκολότερο να αντιληφθεί κανείς τους χτύπους της καρδιάς. Εάν αυτά τα επεισόδια σάς ξυπνούν επανειλημμένα, γίνονται συχνότερα ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική αξιολόγηση.

Γιατί χτυπάει πιο γρήγορα η καρδιά μου μετά το φαγητό;

Ορισμένοι παρατηρούν ταχυπαλμίες μετά τα γεύματα, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλα ή συνοδεύονται από καφεΐνη ή αλκοόλ. Αλλαγές που σχετίζονται με την πέψη, καθώς και ατομικές ευαισθησίες σε συγκεκριμένες τροφές, μπορούν επίσης να συμβάλουν. Τα περιστασιακά επεισόδια ενδέχεται να είναι ακίνδυνα, ωστόσο οι επαναλαμβανόμενες ή επίμονες ταχυπαλμίες χρήζουν ιατρικής εκτίμησης, ειδικά εάν συνοδεύονται από ζάλη, δυσφορία στο στήθος ή δύσπνοια.

Συμπέρασμα

Ένας γρήγορος σφυγμός με φυσιολογική αρτηριακή πίεση μπορεί να αποτελεί μια προσωρινή, αβλαβή αντίδραση ή, εναλλακτικά, να υποδηλώνει κάποια ασθένεια ή μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Έχετε τον νου σας σε τυχόν επαναλαμβανόμενο μοτίβο και δώστε προσοχή σε συνοδά συμπτώματα.

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση είναι, από ορισμένες απόψεις, καθησυχαστική, ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο γρήγορος καρδιακός ρυθμός να αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Πηγές: