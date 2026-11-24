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Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε από δικαστήριο της Τρίπολης να ακυρώσει συμφωνία με πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ τον Μάρτιο, είχε μεταφέρει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Αυτό προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Reuters.

Η πετρελαϊκή εταιρεία Arkenu Oil Company ιδρύθηκε το 2023 και σύντομα έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εξήγαγε αργό πετρέλαιο από τη Λιβύη.

Η χώρα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ αντίπαλων διοικήσεων από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μετά την εξέγερση του 2011, η οποία υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και οδήγησε στην ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι.

Η Arkenu ανακοίνωσε ότι απορρίπτει τον τρόπο με τον οποίο η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ παρουσίασε τα έσοδά της.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Reuters την Τρίτη, η εταιρεία πρόσθεσε ότι τόσο το πετρέλαιο που παρήγαγε όσο και τα έσοδα που προέκυψαν από την παραγωγή του διαχειρίστηκαν σύμφωνα με τη συμφωνία της με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (National Oil Corporation - NOC).

Η παρέμβαση Ντμπεϊμπά και η σύνδεση με την οικογένεια Χαφτάρ

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU), με έδρα την Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, είχε δώσει τον Απρίλιο εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό της συμφωνίας επιμερισμού της παραγωγής που είχε συναφθεί με την Arkenu το 2023.

Ως αιτιολογία επικαλέστηκε τις εκτεταμένες αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Λιβύη, η Arkenu προέκυψε από μια «αμοιβαία επωφελή συμφωνία» μεταξύ του Ιμπραήμ Ντμπεϊμπά, ανιψιού και συμβούλου του πρωθυπουργού, και του Σαντάμ Χαφτάρ, γιου και αναπληρωτή του Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο τελευταίος είναι ο στρατιωτικός διοικητής που ελέγχει την ανατολική Λιβύη και μεγάλο μέρος του νότιου τμήματος της χώρας.

Η Arkenu αρνήθηκε, στο ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στο Reuters, ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ διαθέτει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ιδιοκτησιακή συμμετοχή στην εταιρεία ή ότι ασκεί διοικητικό ρόλο.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν ασκεί κανενός είδους έλεγχο στη λειτουργία της.

Αξιωματούχος του γραφείου του Σαντάμ Χαφτάρ, από τον οποίο το Reuters ζήτησε σχόλιο εκ μέρους του, δήλωσε ότι ο τελευταίος δεν έχει καμία σχέση με την Arkenu.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «λιβυκή εταιρεία με γνωστό διοικητικό συμβούλιο», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τη λιβυκή νομοθεσία και έχει λάβει άδειες από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Ο έλεγχος των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και οι πολιτικές πιέσεις

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) έχει την έδρα της στην Τρίπολη, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, πολλά από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα, τους αγωγούς και τους τερματικούς σταθμούς της βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ, στην ανατολική και νότια Λιβύη.

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών εμποδίζουν συχνά την παραγωγή πετρελαίου της χώρας.

Αξιωματούχος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας αρνήθηκε ότι ο Ιμπραήμ Ντμπεϊμπά έχει οποιαδήποτε σχέση με την Arkenu, όταν το Reuters ζήτησε σχόλιο εκ μέρους του.

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε σε αντίγραφο της εμπορικής καταχώρισης της εταιρείας, στο οποίο ο Ιμπραήμ Ντμπεϊμπά δεν εμφανίζεται μεταξύ των εταίρων ή των εκπροσώπων της.

Οι ανησυχίες για τη συμφωνία έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές πιέσεις στον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Σύμφωνα με τον Τζαλέλ Χαρσάουι, συνεργάτη του βρετανικού ερευνητικού ινστιτούτου Royal United Services Institute (RUSI), οι πιέσεις προέρχονται ακόμη και από ισχυρές ομάδες στη γενέτειρα του πρωθυπουργού, τη Μισράτα, όπου επικρατεί δυσπιστία απέναντι στην οικογένεια Χαφτάρ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισχυρός στρατιωτικός σχηματισμός στη Μισράτα ζήτησε δημόσια τον άμεσο τερματισμό της συμφωνίας με την Arkenu, διαμηνύοντας ότι «το λιβυκό πετρέλαιο αποτελεί κόκκινη γραμμή».

«Πολλοί Λίβυοι αναζητούν απαντήσεις για την Arkenu, τον τρόπο λειτουργίας της και το κατά πόσον προσφέρει οφέλη στην οικονομία», δήλωσε ο Τιμ Ίτον, αναλυτής του Chatham House.

«Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, οι Λίβυοι έχουν δει ελάχιστες ουσιαστικές ενέργειες ή διαβεβαιώσεις», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση ζητά την ακύρωση της συμφωνίας

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αγωγή της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ζητά την αναστολή και, τελικά, την ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ της NOC και της Arkenu.

Η συμφωνία παραχωρούσε στην Arkenu μερίδιο από την παραγωγή πετρελαίου δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Λιβύης, με αντάλλαγμα την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξή τους.

«Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σύμβαση παρουσίαζε νομικές και διαδικαστικές παρατυπίες», ανέφερε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Reuters.

«Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν πληρούσε τις απαραίτητες νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης και παραγωγής πετρελαίου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Arkenu ανακοίνωσε ότι δεν είχε λάβει αντίγραφο της προσφυγής και ότι, εξ όσων γνώριζε, δεν της είχε επιδοθεί κανένα σχετικό δικαστικό έγγραφο.

«Η συμφωνία της Arkenu με την NOC είναι μια εμπορική συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας», ανέφερε η εταιρεία στο Reuters.

«Οποιαδήποτε απόπειρα της ίδιας κυβέρνησης να την ακυρώσει θα δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα, μεταξύ άλλων και ως προς το αρμόδιο όργανο για την εξέταση μιας εμπορικής συμφωνίας», πρόσθεσε.

Αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Τρίπολης και Βεγγάζης

Οι εντάσεις στη Λιβύη έχουν περιοριστεί σημαντικά από τότε που αποκρούστηκε η προσπάθεια του Χαλίφα Χαφτάρ να καταλάβει την Τρίπολη, κατά την περίοδο 2019–2020.

Παράλληλα, τα αντίπαλα νομοθετικά σώματα της χώρας έχουν καταλήξει σε συμφωνία για έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

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