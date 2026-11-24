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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αθηναϊκού νοσοκομείου παραμένει για παρακολούθηση ένας πολίτης, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία, όταν, περπατώντας στην οδό Ούλοφ Πάλμε στου Ζωγράφου, ακούμπησε σε κολώνα δημοτικού φωτισμού από την οποία έλειπε το προστατευτικό πορτάκι.

Την ίδια ώρα, η βλάβη στην κολώνα δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα να παραμένει ένας εξαιρετικά σοβαρός κίνδυνος για τους περαστικούς.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει τις στιγμές της ηλεκτροπληξίας, αλλά και την περιπέτεια που ακολούθησε, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, περίπου στις 21:30. Όπως εξηγεί, δεν σταμάτησε μπροστά στην κολώνα, αλλά περπατούσε κανονικά, όταν το χέρι του βρέθηκε στο ακάλυπτο σημείο της εγκατάστασης, καθώς απουσίαζε το προστατευτικό κάλυμμα.

«Περπατούσα, δεν στάθηκα. Έλειπε το πορτάκι και βρέθηκε το χέρι μου εκεί. Δεν με πέταξε κάτω, απλώς τιναζόμουν για κάποια δευτερόλεπτα νιώθοντας το ρεύμα να με διαπερνά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παραμένει στη ΜΕΘ της Καρδιολογικής Κλινικής για παρακολούθηση

Ο άνδρας εξακολουθεί να βρίσκεται στη ΜΕΘ για παρακολούθηση, καθώς υπάρχει και προηγούμενο ιστορικό αρρυθμιών. Όπως λέει, ευτυχώς δεν επηρεάστηκε το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς του, ωστόσο οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την περαιτέρω παρακολούθησή του.

«Ευτυχώς δεν επηρεάστηκε το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Εγώ έχω και ένα ιστορικό με κάποιες αρρυθμίες και γι' αυτό με κράτησαν για να το ελέγξουν περαιτέρω», σημειώνει, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει ενημέρωση για ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Το μπαλάκι των ευθυνών και η αναζήτηση αρμόδιου στον Δήμο

Πέρα από την περιπέτεια της υγείας του, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος και με μια διαδικασία αναζήτησης των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερώσει επίσημα για το συμβάν και να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Όπως περιγράφει, η πρώτη του κίνηση ήταν να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Από εκεί, όπως λέει, τον συμβούλευσαν να απευθυνθεί στον Δήμο Ζωγράφου, προκειμένου να ενημερώσει για το πρόβλημα με την κολώνα.

Ωστόσο, η επικοινωνία με τον Δήμο δεν αποδείχθηκε απλή υπόθεση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, του ζητήθηκε να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα, πιθανότατα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, χωρίς να καταφέρει να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ή ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει άμεσα και να εξηγήσει τι έχει συμβεί.

«Έψαχνα έναν αριθμό τηλεφωνικό να επικοινωνήσω. Πρέπει να κάτσω να γράψω και δεν είμαι σε θέση προφανώς», αναφέρει, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Έτσι, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να αναρρώσει από την ηλεκτροπληξία, το ζήτημα της ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών μοιάζει να μετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο μπαλάκι ευθυνών, από την Αστυνομία προς τον Δήμο και από εκεί στην αναζήτηση της κατάλληλης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Το πλέον ανησυχητικό, πάντως, είναι ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η βλάβη στην κολώνα της οδού Ούλοφ Πάλμε δεν έχει αποκατασταθεί. «Μου έστειλε χθες ένα βίντεο μια φίλη μου από το σημείο κι ακόμη ήταν ανοιχτό το πορτάκι» λέει χαρακτηριστικά.

Το προστατευτικό πορτάκι εξακολουθεί να απουσιάζει και το επικίνδυνο σημείο παραμένει, εκθέτοντας σε κίνδυνο όποιον περαστικό μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί του.

«Είναι ένας καθημερινός κίνδυνος», τονίζει ο άνδρας, περιγράφοντας μια κατάσταση που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη.

Ο ίδιος προτίθεται να συμβουλευτεί δικηγόρο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επόμενες κινήσεις του, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Όπως αναφέρει, αναρωτιέται επίσης αν θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί και η Πυροσβεστική για το περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που παραμένει είναι ποιος έχει την ευθύνη για την επικίνδυνη εγκατάσταση και, κυρίως, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η αποκατάστασή της, ώστε να μην κινδυνεύσει και κάποιος άλλος πολίτης.