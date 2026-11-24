Snapshot Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ξεκίνησαν την εκπομπή «10 Παντού» με χαλαρό τόνο και χιούμορ παρά την πρόσφατη έντονη διαφωνία τους.

Στην εκπομπή συζήτησαν για το χριστουγεννιάτικο σκηνικό και την υπερπανσέληνο του Κάστορα.

Ο διευθυντής ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ήταν παρών στο πλατό της εκπομπής.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου δήλωσε ανοιχτή στο διάλογο, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης εξήγησε το φαινόμενο της υπερπανσελήνου.

Η συζήτηση περιείχε χιουμοριστικές ατάκες που ανακούφισαν την ατμόσφαιρα μεταξύ των παρουσιαστών. Snapshot powered by AI

Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές της εκπομπής «10 παντού», το πρωί της Τρίτης, με έναν πιο χαλαρό τρόπο. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι απασχολούν λόγω της δύσκολης συνεργασίας τους και ενός έντονου καβγά την περασμένη Παρασκευή, εμφανίστηκαν με χαλαρή διάθεση να κάνουν χιούμορ.

«Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής», ανέφερε ο Νίκος Στραβελάκης, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να σχολιάζει: «Θα χορέψουμε και λίγο».

«Δεν είναι υπέροχος ο Φρανκ Σινάτρα;», συνέχισε ο δημοσιογράφος, με τη συμπαρουσιάστριά του να τον χαρακτηρίζει διαχρονικό.

«Τι κάνεις, Νίκο μου;», τον ρώτησε στη συνέχεια η Κατερίνα Παπακωστοπούλου με εκείνον να απαντά: «Πάρα πολύ καλά».

Η συζήτηση των δύο παρουσιαστών συνεχίστηκε με αφορμή το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της εκπομπής, αλλά και την υπερπανσέληνο του Κάστορα. Στο πλατό της εκπομπής βρισκόταν και ο διευθυντής ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

«Εγώ είμαι πάντα ανοιχτή να ακούω», είπε σε κάποιο σημείο η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να της εξηγεί το φαινόμενο της υπερπανσελήνου.

«Σε βλέπω τέλειο στη βιολογία, αστροφυσική και ζωολογία μαζί», σχολίασε με χιούμορ η δημοσιογράφος.

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