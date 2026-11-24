Snapshot Το GTA VI σημείωσε πωλήσεις 3,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο πρώτο 24ωρο κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας ρεκόρ σε όλη τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Πριν ανοίξουν οι servers, είχαν προπαραγγελθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα για PS5 και Xbox Series X|S, με τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τα 45 εκατομμύρια.

Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια παίκτες άλλαξαν την τοποθεσία της κονσόλας τους σε Νέα Ζηλανδία για να παίξουν νωρίτερα. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 24 ώρες; Το GTA VI δεν έσπασε απλώς τα ρεκόρ του gaming. Διέλυσε τα ρεκόρ ολόκληρης της βιομηχανίας του θεάματος!

Και περίμενε να ακούσεις τα νούμερα, γιατί είναι εξωπραγματικά!

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, το GTA VI, έκανε πωλήσεις 3,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο πρώτο 24ώρο!

Ναι, καλά άκουσες! Μιλάμε για το μεγαλύτερο λανσάρισμα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ξεπερνώντας κινηματογράφο, μουσική και φυσικά κάθε άλλο βιντεοπαιχνίδι!

Για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό: το Avengers: Endgame - η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών - έβγαλε 2,79 δισεκατομμύρια σε ολόκληρη την πορεία της στους κινηματογράφους.

Και το ακόμα πιο τρελό;

Πριν καν ανοίξουν οι servers, είχαν πουληθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα, μόνο από τις προπαραγγελίες σε PS5 και Xbox Series X|S.

Μάλιστα, την ώρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις έχουν φτάσει τα 45 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ τα έσοδα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και δεν είναι μόνο τα χρήματα ή οι πωλήσεις.

Η ανυπομονησία για το παιχνίδι ήταν τέτοια, που πάνω από 2,6 εκατομμύρια παίκτες άλλαξαν την τοποθεσία της κονσόλας τους σε Νέα Ζηλανδία, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν να παίζουν νωρίτερα!

Μιλάμε για νούμερο που ισοδυναμεί με τον μισό πληθυσμό της χώρας!

Πάμε τώρα και στο streaming!

Την ημέρα του λανσαρίσματος το GTA VI συγκέντρωσε σχεδόν 8 εκατομμύρια ταυτόχρονους θεατές σε πλατφόρμες όπως το Twitch.tv, το YouTube και το Kick, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχα το Valoran, με λίγο πάνω από 1,7 εκατ. ταυτόχρονους θεατές, από το 2020.

Και όλα αυτά χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα PC και χωρίς να υπάρχει GTA VI Online.

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