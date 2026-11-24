Ωστόσο, η παρουσία τους δεν εξυπηρετούσε αποκλειστικά αισθητικούς σκοπούς. Τα fastback αμαξώματα της εποχής διέθεταν μεγάλες και έντονα κεκλιμένες πίσω γυάλινες επιφάνειες, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να ανεβάζει σημαντικά τη θερμοκρασία της καμπίνας.

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