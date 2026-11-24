Γιατί τα παλιά muscle cars είχαν περσίδες στο παρμπρίζ;
Από τη Ford Mustang μέχρι το Dodge Challenger και τη Chevrolet Camaro, οι χαρακτηριστικές μαύρες περσίδες στο πίσω παρμπρίζ αποτέλεσαν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σχεδιαστικά στοιχεία των αμερικανικών muscle cars.
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Ωστόσο, η παρουσία τους δεν εξυπηρετούσε αποκλειστικά αισθητικούς σκοπούς. Τα fastback αμαξώματα της εποχής διέθεταν μεγάλες και έντονα κεκλιμένες πίσω γυάλινες επιφάνειες, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να ανεβάζει σημαντικά τη θερμοκρασία της καμπίνας.
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