Snapshot Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, πάνω από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αυτοκτονήσει, σύμφωνα με διαρροές στοιχείων της Rosstat.

Περίπου 885 θάνατοι στρατιωτικών καταγράφονται ως τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα με «απροσδιόριστη πρόθεση», πιθανόν συγκαλύπτοντας περισσότερες αυτοκτονίες.

Οι αυτοκτονίες αυξάνονται παράλληλα με τις συνολικές ρωσικές απώλειες και σχετίζονται με την έντονη πίεση, κακοποίηση και εξαναγκασμό που υφίστανται οι στρατιώτες στο μέτωπο.

Το Κρεμλίνο διατηρεί μυστικότητα για τα στοιχεία αυτοκτονιών και πολλές περιπτώσεις καταγράφονται επίσημα ως θάνατοι από μάχη ή τραυματισμούς.

Η κατάσταση κατάρρευσης στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνεται και από τον μεγάλο αριθμό λιποταξιών και υποθέσεων άρνησης εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Snapshot powered by AI

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο Αλεξέι Μπολγκόφ, λοχίας που φρουρούσε στρατιωτικό αρχηγείο στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, είπε τηλεφωνικά στη σύζυγό του, Ναταλία: «Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου τα πω όταν επιστρέψω».

Δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Πέντε εβδομάδες αργότερα, λίγο μετά τα 29α γενέθλιά του, ο Μπολγκόφ απομακρύνθηκε περίπου 300 μέτρα από το διοικητήριο της μονάδας του, κοντά στο χωριό Στεπόβε, κατευθύνθηκε σε μια δασική έκταση και αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του, την οποία εξασφάλισε ο Guardian.

«Την ημέρα του θανάτου του, ο Μπολγκόφ βρισκόταν σε κατάσταση απομόνωσης και εσωστρέφειας», έγραψε ο διοικητής του.

Ο Μπολγκόφ είναι ένας από τους περισσότερους από 1.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν καταγραφεί ως αυτόχειρες από την έναρξη της ευρείας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με απόρρητα στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, Rosstat, τα οποία ανέλυσε ο Guardian.

Οι θάνατοι ακόμη 885 στρατιωτικών, στην Ουκρανία ή κοντά στα σύνορά της, καταγράφηκαν ως τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα με «απροσδιόριστη πρόθεση». Πρόκειται για μια κατηγορία που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να συγκαλύπτει αυτοκτονίες και η οποία χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις που ο Guardian εντόπισε ανεξάρτητα ως αυτοκτονίες.

Συνολικά, οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν περίπου σε ένα ολόκληρο ρωσικό σύνταγμα νεκρών.

Τα στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με αναλυτές υποεκτιμούν σχεδόν βέβαια τον πραγματικό αριθμό των αυτοκτονιών, προσφέρουν μια σπάνια και μέχρι σήμερα άγνωστη εικόνα της πίεσης που δέχονται οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη ενός πολέμου στον οποίο οι βαριές απώλειες και η σκληρή πειθαρχία έχουν καταρρακώσει το ηθικό των στρατιωτών.

Οι αυτοκτονίες στρατιωτικών αποτελούν φαινόμενο στους περισσότερους πολέμους. Έρευνα των New York Times είχε διαπιστώσει ότι τουλάχιστον 158 εν ενεργεία στρατιώτες του αμερικανικού στρατού αυτοκτόνησαν το 2023.

Ωστόσο, στον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έντονη πίεση που ασκούν στους στρατιώτες οι συνάδελφοί τους και οι διοικητές τους, καθώς και από τον φόβο ότι θα σταλούν σε εξαιρετικά επικίνδυνες πολεμικές αποστολές. Παράλληλα, οι συμβάσεις που υπογράφουν και οι οποίες ουσιαστικά δεν τους αφήνουν κανένα περιθώριο να αποχωρήσουν από τον πόλεμο ενισχύουν το αίσθημα απόγνωσης.

«Είναι σαφές ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί εκτεταμένα τον εξαναγκασμό για να υποχρεώσει τους στρατιώτες να προχωρήσουν στην πρώτη γραμμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις τούς κακοποιούν, τους βασανίζουν και χρησιμοποιούν διάφορες μορφές σωματικής βίας», δήλωσε ο Ρομπ Λι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής. «Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι στρατιώτες αυτοκτονούν», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία προέρχονται από μια διαρροή περισσότερων από 11 εκατομμυρίων πιστοποιητικών θανάτου, την οποία εξασφάλισαν η ομάδα χάκερ Cyber Partisans, που συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, και η ουκρανική ομάδα χάκερ Silent Crow.

Το Κρεμλίνο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις και αντιμετωπίζει τις απώλειες στον στρατό ως κρατικό μυστικό.

Από τις 1.087 αυτοκτονίες στρατιωτικών που εντόπισε ο Guardian, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ. Σε ακόμη 113 περιπτώσεις δεν προσδιοριζόταν ο τόπος θανάτου.

Περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν με πυροβόλα όπλα, ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή. Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε στρατιωτικά στρατόπεδα, θέσεις μάχης, πεδία εκπαίδευσης, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Μεταξύ των αυτοκτονιών που σημειώθηκαν στην εμπόλεμη ζώνη, οι 43 αφορούσαν νεαρούς στρατιώτες ηλικίας 18 ή 19 ετών.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών που αυτοκτόνησαν σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο. Ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να ήταν κληρωτοί, οι οποίοι επισήμως δεν αποστέλλονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά συχνά πιέζονται να υπογράψουν συμβάσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξή τους στο μέτωπο.

Οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες Ρώσων στρατιωτικών αυξάνονταν όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος. Από περισσότερες από 50 το 2022, ξεπέρασαν τις 200 το 2024, ενώ κορυφώθηκαν στις 365 το 2025, ακολουθώντας την αυξητική πορεία των συνολικών ρωσικών απωλειών.

Το 2026, παρά το γεγονός ότι τα αρχεία είναι ελλιπή και η καταγραφή τους καθυστερεί σε σχέση με την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών, η βάση δεδομένων καταγράφει ήδη σχεδόν 300 αυτοκτονίες, τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό οποιασδήποτε χρονιάς από την έναρξη του πολέμου.

Ακτιβιστές και δικηγόροι που βοηθούν Ρώσους στρατιώτες να λιποτακτήσουν εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος.

«Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ συντηρητική εκτίμηση», δήλωσε ο Ιβάν Τσουβιλιάεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιωτικούς να εγκαταλείψουν τον στρατό. «Προφανώς, είναι πολύ περισσότεροι».

Περιέγραψε την πρώτη γραμμή του μετώπου ως «ένα τενεκεδένιο κουτί», από το οποίο ελάχιστες πληροφορίες καταφέρνουν να διαρρεύσουν.

«Οποιοδήποτε στατιστικό στοιχείο της Rosstat, όπως και κάθε στατιστικό στοιχείο που αφορά τον πόλεμο, δεν είναι παρά αναφορές που μεταφέρονται από το ένα επίπεδο διοίκησης στο άλλο.Ένας άνθρωπος μπορεί να αυτοκτονήσει και στα χαρτιά να εμφανίζεται ως ήρωας. Μπορεί μάλιστα οι γονείς του να λάβουν και κάποιο μετάλλιο», ανέφερε ο Τσουβιλιάεφ.

Όπως πρόσθεσε, οι αξιωματούχοι δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ακριβή καταγραφή των αυτοκτονιών, καθώς τα σχετικά στοιχεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ερωτήματα σε ανώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής διοίκησης.

Ο Τσουβιλιάεφ και ο Λι εκτίμησαν επίσης ότι οι περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες Ρώσοι στρατιώτες έβαλαν τέλος στη ζωή τους στο πεδίο της μάχης, συχνά αφού είχαν τραυματιστεί ή όταν πλησίαζε ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα καταγράφηκαν ως απώλειες από εχθρικά πυρά και όχι ως αυτοκτονίες. Τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολλά ανατριχιαστικά βίντεο από το μέτωπο.

Τα κενά είναι εμφανή και στα στοιχεία της Rosstat.

Ο Σεργκέι Σαβενόκ, 62χρονος αντισυνταγματάρχης από την περιφέρεια του Ιρκούτσκ, κατατάχθηκε εθελοντικά τον Σεπτέμβριο του 2022. Πριν αναχωρήσει για το μέτωπο, εμφανίζεται σε βίντεο να ανεβαίνει στη σκηνή του τοπικού πολιτιστικού κέντρου και να απευθύνεται στους άνδρες που ετοιμάζονταν να φύγουν μαζί του.

«Είμαι κι εγώ από το Ντονμπάς. Πάμε να τους διαλύσουμε, ρε παιδιά! Αυτό είναι όλο!» φώναξε, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Τον Ιούλιο του 2023 βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην κατεχόμενη περιφέρεια του Λουχάνσκ. Η σύζυγός του, Γελένα, ενημερώθηκε από αξιωματούχους ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία, ωστόσο το όνομά του δεν εμφανίζεται στις σχετικές καταγραφές αυτοκτονιών της Rosstat.

Αντίθετα, ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής του καταγράφει τον θάνατό του ως τραυματισμό από πυροβολισμό με φορητό όπλο, απροσδιόριστης πρόθεσης.

Ο Guardian κατάφερε να εντοπίσει 1.038 θανάτους στρατιωτικών που σχετίζονταν με παρόμοια αίτια, εκ των οποίων οι 885 σημειώθηκαν στην Ουκρανία ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν.

Στις καταγραφές δεν περιλαμβάνεται ούτε ο Αλεξάντερ Λάζορ, ένας 21χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε κοντά στο χωριό Σολόντκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, το καλοκαίρι του 2022.

Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε σε μάχη, ενώ στα στοιχεία της Rosstat αναφέρεται ότι υπέκυψε σε «τραυματισμούς λόγω πολεμικών επιχειρήσεων από πυροβόλα όπλα».

Ωστόσο, δύο στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί με τον Λάζορ δήλωσαν στον Guardian ότι τα μέλη της μονάδας τους είχαν ενημερωθεί πως είχε αυτοκτονήσει.

«Ολόκληρη η μονάδα μας ενημερώθηκε ότι είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Ίσως αποφάσισαν να το συγκαλύψουν για να μη φανεί ότι η μονάδα μας έχει κακή εικόνα», δήλωσε ένας από τους στρατιώτες, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τους λόγους που ο θάνατος του συναδέλφου του δεν καταγράφηκε επισήμως ως αυτοκτονία.

Οι αυτοκτονίες αποτελούν μόνο μία από τις ενδείξεις της κατάστασης κατάρρευσης που επικρατεί στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2025, τα ρωσικά στρατιωτικά δικαστήρια είχαν παραλάβει υποθέσεις σε βάρος 20.662 ανδρών για άρνηση εκτέλεσης της στρατιωτικής τους υπηρεσίας, κυρίως λόγω απουσίας από τη μονάδα τους χωρίς άδεια, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona.

Το IStories διασταύρωσε τα συγκεκριμένα στοιχεία και διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 49.000 μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχαν χαρακτηριστεί λιποτάκτες ή στρατιωτικοί που απουσίαζαν χωρίς άδεια.

Οι σκέψεις αυτοκτονίας ήταν συχνό φαινόμενο μεταξύ των στρατιωτικών που βοηθούσε να λιποτακτήσουν η οργάνωση Idite Lesom, σύμφωνα με τον Τσουβιλιάεφ.

«Φυσικά και εμφανίζονται», ανέφερε. «Είναι ο επόμενος σταθμός, αφού ένας άνθρωπος συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση έχει βρεθεί».

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