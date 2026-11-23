Snapshot Γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εκτοξεύσει δορυφόρο με πυρηνική κεφαλή στο διάστημα έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά τα σχετικά σχέδια και χαρακτηρίζει τις πληροφορίες προπαγάνδα.

Ο δορυφόρος «Sputnik-S» φέρεται να είναι αποθηκευμένος κοντά στη Μόσχα και έτοιμος για εκτόξευση από τον επόμενο μήνα.

Οι γερμανικές και αμερικανικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα θα διαταράξει κρίσιμα συστήματα και δεν υπάρχουν αποτελεσματικά αντίμετρα.

Οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ενημερώσει υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη για την απειλή. Snapshot powered by AI

Έως το τέλος του χρόνου η Ρωσία θα στείλει στο διάστημα έναν δορυφόρο με πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η Μόσχα αρνείται ότι επεξεργάζεται τέτοιο σχέδιο.

Τα γερμαντικά δίκτυα WDR, NDR και η εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», επικαλούμενα πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες δυτικών κρατών, αναφέρουν ότι κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν πρόσφατα ότι η Ρωσία προτίθεται έως το τέλος του έτους να εκτοξεύσει στο διάστημα δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή

Παράλληλα οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Ο δορυφόρος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στα γερμανικά ΜΜΕ, ονομάζεται «Sputnik-S», φέρεται να βρίσκεται αποθηκευμένος κοντά στη Μόσχα εδώ και χρόνια και θα μπορούσε να εκτοξευθεί από τον επόμενο μήνα.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει ότι μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας μεγάλο αριθμό δορυφόρων, διαταράσσοντας τα συστήματα GPS, επικοινωνιών, τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτροδότησης.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι θα υπάρχουν ελάχιστα αποτελεσματικά αντίμετρα μόλις το όπλο εισέλθει σε τροχιά. Πρακτικά δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει ένα ενδεχόμενο χτύπημα με πυρηνική κεφαλή από το διάστημα.

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι σχεδιάζει την αποστολή δορυφόρου με πυρηνική κεφαλή στο διάστημα και χαρακτήρισε τις πληροφορίες μέρος μίας προπαγανδιστικής εκστρατείας εναντίον της.