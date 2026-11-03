Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη - Οι επικίνδυνες περιοχές πρόσκρουσης

Snapshot Ο δορυφόρος Νιλ Γκέρελς Σουίφτ της NASA πρόκειται να επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης στις 4 Νοεμβρίου, μετά από σχεδόν 22 χρόνια λειτουργίας.

Η πτώση του δορυφόρου αναμένεται μεταξύ 09:30 και 10:15 ώρα Ελλάδας, με αβεβαιότητα περίπου 11 ωρών, και η ζώνη πρόσκρουσης περιορίζεται σε τροπικές περιοχές μεταξύ 20,6° βόρειου και 20,6° νότιου γεωγραφικού πλάτους.

Παρά την καταστροφή της πλειονότητας του δορυφόρου από την αεροδυναμική τριβή, κάποια ανθεκτικά εξαρτήματα μπορεί να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης, με πολύ μικρές πιθανότητες να τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος (1 στις 2.100).

Ο δορυφόρος Σουίφτ συνέβαλε σημαντικά στην αστρονομική έρευνα, καταγράφοντας εκρήξεις ακτίνων γάμμα, ενεργούς γαλαξίες, εκλάμψεις ακτίνων Χ και παρακολουθώντας αστεροειδείς και κομήτες στο Ηλιακό Σύστημα.

Τα επιστημονικά δεδομένα που συνέλεξε ο Σουίφτ παραμένουν πολύτιμα και συνεχίζουν να υποστηρίζουν την έρευνα και το έργο των επιστημόνων. Snapshot powered by AI

Έπειτα από σχεδόν 22 χρόνια στο Διάστημα, όπου παρατηρούσε τα πιο εντυπωσιακά και βίαια φαινόμενα του Σύμπαντος, το ιστορικό διαστημικό παρατηρητήριο Νιλ Γκέρελς Σουίφτ της NASA ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια φλεγόμενη επιστροφή στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το τέλος αυτής της εξαιρετικής επιστημονικής αποστολής, η οποία βρίσκεται πλέον στο 22ο έτος λειτουργίας της, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε διάρκεια ζωής μόλις δύο ετών, πλησιάζει. Η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα αναμένεται αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Οι επικεφαλής της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ και της Aerospace Corporation παρακολουθούν διαρκώς την τροχιά του δορυφόρου, προκειμένου να υπολογίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τη στιγμή της πτώσης του.

Το χρονικό περιθώριο για την επανείσοδο στενεύει, ωστόσο οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί σχετικά με τη διαχείριση του γεγονότος. Όπως επισημαίνουν, το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής αναμένεται να διαλυθεί φυσιολογικά εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών που προκαλεί η αεροδυναμική τριβή.

Πότε και σε ποιες περιοχές υπάρχει κίνδυνος πτώσης συντριμμιών

Οι διαστημικές υπηρεσίες έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις τελευταίες εκτιμήσεις για το χρονικό πλαίσιο και τις γεωγραφικές περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από την πτώση των συντριμμιών.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ και της Aerospace Corporation, η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, 4 Νοεμβρίου, μεταξύ 09:30 και 10:15 το πρωί, ώρα Ελλάδας, με περιθώριο αβεβαιότητας περίπου 11 ωρών.

Παρότι η ακραία θερμότητα θα καταστρέψει μεγάλο μέρος του διαστημικού οχήματος, ορισμένα πιο ανθεκτικά εξαρτήματα ενδέχεται να επιβιώσουν από την πύρινη κάθοδο και να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης.

Το χαμηλό ύψος της τροχιάς του Σουίφτ περιορίζει, ευτυχώς, τη δυνητική ζώνη πτώσης ανάμεσα στις 20,6 μοίρες βόρειου και στις 20,6 μοίρες νότιου γεωγραφικού πλάτους. Αυτό σημαίνει ότι τα συντρίμμια μπορούν να καταλήξουν αποκλειστικά σε τροπικές περιοχές.

Έτσι, κάτοικοι περιοχών όπως η Χαβάη και το Πουέρτο Ρίκο ενδέχεται να έχουν τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εντυπωσιακή πύρινη σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό.

Οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος από συντρίμμια παραμένουν εξαιρετικά μικρές και υπολογίζονται περίπου σε μία στις 2.100.

Το κυνήγι των ισχυρότερων εκρήξεων του Σύμπαντος

Πριν ολοκληρώσει την αποστολή του, το διαστημικό παρατηρητήριο χάρισε στην ανθρωπότητα ανακαλύψεις χωρίς προηγούμενο.

Το Σουίφτ εκτοξεύτηκε με βασικό στόχο τη μελέτη των εκρήξεων ακτίνων γάμμα, οι οποίες θεωρούνται οι ισχυρότερες εκρήξεις στο Σύμπαν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια περισσότερων από δύο δεκαετιών λειτουργίας, εξελίχθηκε σε ένα πολυεργαλείο για την αστρονομική έρευνα.

Χάρη στα τρία προηγμένα τηλεσκόπιά του, ο δορυφόρος κατέγραψε μια εντυπωσιακή ποικιλία κοσμικών φαινομένων. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν ενεργοί γαλαξίες, οι οποίοι τροφοδοτούνται από τεράστιες υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, αλλά και εκλάμψεις ακτίνων Χ από μακρινά άστρα.

Η παρατηρητική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στις μακρινές περιοχές του Διαστήματος. Το Σουίφτ παρακολουθούσε επίσης αστεροειδείς και κομήτες που διέρχονταν από το Ηλιακό μας Σύστημα, στέλνοντας έγκαιρες ειδοποιήσεις σε άλλα ερευνητικά κέντρα, ώστε να συντονίζονται οι διεθνείς παρατηρήσεις.

Ένας ανεκτίμητος όγκος επιστημονικών δεδομένων παραμένει πλέον ως παρακαταθήκη της αποστολής, συνεχίζοντας να τροφοδοτεί την έρευνα και να καθοδηγεί το έργο των επιστημόνων για πολλά χρόνια ακόμη.