Snapshot Έρευνα της Groundwork Collaborative δείχνει ότι σχεδόν 30% των προσφορών στην Amazon δεν ήταν πραγματικές εκπτώσεις.

Τα εργαλεία παρακολούθησης ιστορικού τιμών όπως Keepa και CamelCamelCamel βοηθούν στην επαλήθευση της γνησιότητας των εκπτώσεων.

Οι καταναλωτές πρέπει να συγκρίνουν τιμές, να έχουν προϋπολογισμό και να εστιάζουν σε πραγματικές ανάγκες πριν τις αγορές. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν από την Black Friday, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποτιθέμενες μεγάλες εκπτώσεις κρύβουν τεχνητές αυξήσεις τιμών που έχουν προηγηθεί.

Τα εντυπωσιακά ποσοστά μείωσης δεν σημαίνουν απαραίτητα και πραγματική εξοικονόμηση, με αποτέλεσμα αρκετοί αγοραστές να καταλήγουν να πληρώνουν ένα προϊόν στην ίδια ή ακόμη και σε υψηλότερη τιμή από εκείνη που είχε πριν από τις προσφορές.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα έρευνας της αμερικανικής οργάνωσης Groundwork Collaborative, η οποία εξέτασε 350 προσφορές της Amazon κατά τη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με την ανάλυση, σχεδόν τρεις στις 10 προσφορές δεν εξασφάλιζαν καμία πραγματική έκπτωση, ενώ περίπου μία στις 10 αφορούσε προϊόντα που πωλούνταν ακριβότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και στην ελληνική αγορά, με προϊόντα τεχνολογίας να εμφανίζονται σε περιόδους εκπτώσεων ακριβότερα σε σχέση με την τιμή που είχαν λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν συσκευές πασίγνωστης εταιρείας-κολοσσού της κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες σε γνωστά marketplaces έχουν εμφανιστεί με διαφορές ακόμη και 50 ευρώ προς τα πάνω, παρά τις διαφημιζόμενες προσφορές.

Black Friday 2026: Το δωρεάν εργαλείο που αποκαλύπτει τις πραγματικές τιμές

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποφύγουν οι καταναλωτές τις εικονικές εκπτώσεις είναι η χρήση εργαλείων παρακολούθησης του ιστορικού τιμών. Τα περισσότερα μεγάλα ελληνικά marketplaces, αλλά και αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα, διαθέτουν πλέον σχετικά γραφήματα, μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να δει πώς μεταβλήθηκε η τιμή ενός προϊόντος τους προηγούμενους μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερο να διαπιστωθεί εάν μια τιμή μειώθηκε πραγματικά ή εάν είχε προηγηθεί αύξησή της λίγο πριν από την Black Friday.

Για όσους πραγματοποιούν αγορές από το εξωτερικό, και ιδιαίτερα από την Amazon, υπάρχουν επίσης δωρεάν εργαλεία που επιτρέπουν τον έλεγχο των προηγούμενων τιμών. Δύο από τις πιο γνωστές υπηρεσίες είναι το Keepa και το CamelCamelCamel. Πρόκειται για εργαλεία που καταγράφουν την πορεία των τιμών και βοηθούν τους καταναλωτές να διαπιστώσουν εάν μια προσφορά αποτελεί πραγματική ευκαιρία. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου (URL) ή του ονόματος του προϊόντος.

Τέσσερις τρόποι για να μην πέσετε στην παγίδα των πλασματικών εκπτώσεων

Πέρα από το ιστορικό τιμών, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που μπορούν να κάνουν την έρευνα αγοράς πιο αποτελεσματική και να προστατεύσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αρχικά, οι καταναλωτές καλό είναι να αποφεύγουν την άσκοπη περιήγηση στις ατελείωτες λίστες προσφορών των μεγάλων καταστημάτων. Αντί να παρασύρονται από τα εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης, είναι προτιμότερο να αναζητούν εξαρχής τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζονται και να συγκρίνουν την τιμή τους σε διαφορετικά καταστήματα.

Επιπλέον, αξίζει να εξετάζουν και τις προσφορές μικρότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζουν εκπτώσεις σε μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου τους. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι μειώσεις είναι αυτομάτως πραγματικές, καθώς η σύγκριση τιμών παραμένει απαραίτητη.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός πριν από την έναρξη των αγορών. Η ιεράρχηση των αναγκών και η εστίαση σε προϊόντα μεσαίας και υψηλής αξίας μπορούν να αποτρέψουν περιττές δαπάνες, αλλά και να περιορίσουν τον κίνδυνο μιας κακής αγοράς.

Τέλος, πριν από την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, συνιστάται να γίνεται έλεγχος της τιμής από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή σε ανώνυμη περιήγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξατομικευμένη τιμολόγηση και οι αλγόριθμοι των ηλεκτρονικών καταστημάτων ενδέχεται να επηρεάζουν τις τιμές που εμφανίζονται στους χρήστες. Η σύγκριση από διαφορετικές συσκευές ή συνδέσεις μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον εικόνα πριν από την τελική απόφαση αγοράς.

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