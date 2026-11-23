Η εταιρεία του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στο Γκρίνχαϊντε, στα περίχωρα του Βερολίνου, δημιουργώντας μια νέα μονάδα παραγωγής για το αυτόνομο Cybercab.

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