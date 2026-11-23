Ο Μασκ ετοιμάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων στη Γερμανία
Την ώρα που οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν την παραγωγή τους και προχωρούν σε απολύσεις, η Tesla σχεδιάζει μια επένδυση-μαμούθ ύψους 3 δισ. ευρώ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η εταιρεία του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στο Γκρίνχαϊντε, στα περίχωρα του Βερολίνου, δημιουργώντας μια νέα μονάδα παραγωγής για το αυτόνομο Cybercab.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο Μασκ ετοιμάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων στη Γερμανία
09:31 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Έρχονται δύο νέα πακέτα στήριξης: Ένα με τον προϋπολογισμό και ένα την άνοιξη, πριν τις εκλογές
09:14 ∙ WHAT THE FACT
Ένας κρυμμένος πλανήτης στα όρια του Ηλιακού Συστήματος - Το μυστήριο με τον PX2
09:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε 2χρονο παιδί
09:31 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Έρχονται δύο νέα πακέτα στήριξης: Ένα με τον προϋπολογισμό και ένα την άνοιξη, πριν τις εκλογές
07:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι έμειναν εκτός πληρωμών και γιατί
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ