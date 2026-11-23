Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρουσίασε έναν σωσία του... Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια ενός επίσημου δείπνου για δημοσιογράφους, ο οποίος αναπαρήγαγε τις χειρονομίες και τις χορευτικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, εν μέσω έντονων αναταράξεων στις σχέσεις ΗΠΑ - Καναδά.

Ανεβαίνοντας στην σκηνή, ο σωσίας του Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας «fake news», μια ατάκα που πλέον έχει γίνει συνώνυμη με τον Αμερικανό πρόεδρο, πριν συνεχίσει: «Έχουμε δύο Κάρνεϊ εδώ απόψε. Δεν είναι απίστευτο; Ο Κάρνεϊ είναι πολύ δημοφιλής. Σχεδόν όσο δημοφιλής είμαι εγώ. Αλλά έχει πραγματικά έναν πανέμορφο κ**ο, έτσι δεν είναι; Τι όμορφος κ**ος».

«Μαρκ, θα κλείσουμε μια απίστευτη συμφωνία. Τον αποκαλώ Μαρκ, δεν τον αποκαλώ “κυβερνήτη” μπροστά του γιατί είμαι δειλός», είπε ο σωσίας, κάνοντας έντονες χειρονομίες και αναφερόμενος στην επανειλημμένη πρόταση του Τραμπ ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η «51η πολιτεία». «Αλλά θα κλείσουμε μια υπέροχη συμφωνία. Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο: εγώ, επειδή είμαι τρελός».

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Το σκετς με τον σωσία έλαβε χώρα το Σάββατο κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Κοινοβουλευτικής Λέσχης Τύπου στην Οτάβα, όπου, όπως και στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο πρωθυπουργός συνήθως εκφωνεί μια καυστική ομιλία.

«Αυτό είναι ένα δύσκολο ακροατήριο. Και έχω βρεθεί στο Οβάλ Γραφείο. Μόνος. Με τον νέο διακοσμητή εσωτερικών χώρων», είπε από την πλευρά του π Κάρνεϊ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασική φωνή που αψηφά τον Τραμπ, ειδικά από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.