Snapshot Ένας 14χρονος μαθητής στην Ήπειρο σχεδίαζε επίθεση σε συμμαθητές του λόγω bullying, αναζητώντας όπλο στο διαδίκτυο.

Ο ανήλικος είχε δεχθεί καθημερινές προσβολές εξαιτίας της καταγωγής της μητέρας του και του τρόπου που μιλούσε ελληνικά.

Πλήρωσε 100 ευρώ για όπλο που δεν παρέλαβε ποτέ, καθώς επρόκειτο για απάτη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Η Αντιτρομοκρατική ενημερώθηκε από υπεύθυνους της εφαρμογής για τις ανησυχητικές αναζητήσεις του και ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι ο 14χρονος πιθανόν ήθελε να προκαλέσει τραυματισμούς, όχι θανάτους. Snapshot powered by AI

Στοιχεία για τις σκέψεις και τις διαδικτυακές αναζητήσεις ενός 14χρονου από περιοχή της Ηπείρου έρχονται στο φως της δημοσιότητα.

Ο μαθητής Γυμνασίου φέρεται να είχε αναπτύξει σκέψεις εκδίκησης απέναντι σε συνομηλίκους του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, του έκαναν μπούλινγκ καθημερινά εξαιτίας της καταγωγής της μητέρας του και του τρόπου με τον οποίο μιλούσε ελληνικά.

Οι συνεχείς προσβολές και η πίεση που δεχόταν είχαν επηρεάσει τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αναζητά στο διαδίκτυο τρόπους απόκτησης όπλου.

Ο 14χρονος είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για τα σχολεία στα οποία φοιτούσαν τα παιδιά που, όπως υποστήριζε, τον εκφόβιζαν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.

Παράλληλα, οι διαδικτυακές αναζητήσεις του περιλάμβαναν βίντεο από επιθέσεις που είχαν σημειωθεί σε σχολικά συγκροτήματα του εξωτερικού.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο ανήλικος φέρεται να σχεδίαζε να βιντεοσκοπήσει την επίθεση που σκεφτόταν να πραγματοποιήσει και να δημοσιεύσει το υλικό στο διαδίκτυο, προτού παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές.

Από την εξέταση της διαδικτυακής δραστηριότητάς του προέκυψε ακόμη ότι είχε παρακολουθήσει οπτικό υλικό από πολεμικές συγκρούσεις.

Οι πληροφορίες αυτές αξιολογήθηκαν από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Πλήρωσε 100 ευρώ για όπλο που δεν παρέλαβε ποτέ

Στην προσπάθειά του να αποκτήσει όπλο, ο 14χρονος άρχισε να αναζητά σχετικές πληροφορίες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Έπειτα από διαδοχικές αναζητήσεις, ήρθε σε επαφή με άτομο που του υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει όπλο.

Ο μαθητής φέρεται να κατέβαλε 100 ευρώ, χωρίς ωστόσο να παραλάβει ποτέ αυτό που του είχαν υποσχεθεί.

Η συναλλαγή αποδείχθηκε απάτη, καθώς το πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε πήρε τα χρήματα χωρίς να του προμηθεύσει όπλο.

Πώς ενημερώθηκε η Αντιτρομοκρατική

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της υπόθεσης διαδραμάτισε η διαδικτυακή δραστηριότητα του ανηλίκου.

Οι υπεύθυνοι της εφαρμογής εντόπισαν τις ανησυχητικές αναζητήσεις και ενημέρωσαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Οι Αρχές εξέτασαν τις πληροφορίες με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη και περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία άλλων χωρών.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε επίσης η Εισαγγελία Ανηλίκων, η οποία ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον 14χρονο.

Κατά την επικοινωνία τους με τον μαθητή, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αξιολογήσουν τις πραγματικές προθέσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σχημάτισαν την εκτίμηση ότι ο 14χρονος θα έφτανε στο σημείο να σκοτώσει κάποιον συνομήλικό του.

Αντίθετα, εκτίμησαν ότι ενδεχομένως επιδίωκε να προκαλέσει τραυματισμούς.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν αναιρεί τη σοβαρότητα των αναζητήσεων και των σχεδίων που αποδίδονται στον ανήλικο.

Τα περιστατικά που διερευνήθηκαν είχαν σημειωθεί πριν από μερικούς μήνες.

Έκτοτε ο 14χρονος προσπαθεί, έχοντας τη στήριξη της οικογένειάς του, να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε.

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