Snapshot Στο «Σόι σου», ο Νάσος επιστρέφει και η οικογένεια προσπαθεί να τον βοηθήσει με μια μετάθεση στην Αθήνα, ενώ ο Βαγγέλης ζητά βοήθεια από τον αρχιλοχία Βασκαλούπα.

Στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής», η Ναταλία και ο Αλέξης πλησιάζουν, ενώ η Αρετή αναζητά την αλήθεια για τον Κεχαγιά και η Τζένη αντιμετωπίζει εκβιασμούς από τον Στέλιο.

Στο «Ντέρτι», ο Άρης δέχεται αποστολή στην Αθήνα που τον φέρνει βαθύτερα σε επικίνδυνο κόσμο, ενώ η Βούλα ξεκινά ξανά το σχολείο με απρόβλεπτες εξελίξεις.

Στη «Μπλε ώρες», ο Διονύσης προσπαθεί να αυτοκτονήσει και ο Άγγελος χωρίζει οριστικά από την Εύα, ενώ η Νικολέτα προτείνει φυγή για Σκιάθο.

Στο «Κρίνο και Αγκάθι», αναβάλλεται η κηδεία του Στέλιου και αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά γύρω από το θάνατό του, προκαλώντας εντάσεις στην οικογένεια Δρογουταίων. Snapshot powered by AI

Οι αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφουν απόψε με νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, δυνατές συγκινήσεις, αποκαλύψεις και απρόσμενες εξελίξεις. Από τις οικογενειακές περιπέτειες στο «Σόι σου» μέχρι τα σκοτεινά μυστικά στις «Κόρες της Αρετής» και τις επικίνδυνες διαδρομές στο «Ντέρτι», η βραδιά υπόσχεται έντονο ενδιαφέρον και καθηλωτικές στιγμές στη μικρή οθόνη.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00

Ο Νάσος επιστρέφει με άδεια στο σπίτι των Χαμπέων. Κι ενώ όλοι ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν, παράλληλα, του ετοιμάζουν και μια έκπληξη: έχουν μεσολαβήσει για τη μετάθεσή του στην Αθήνα. Το πρόβλημα είναι πως έχουν μεσολαβήσει σχεδόν οι πάντες. Όταν τα βύσματα θα τσακωθούν μεταξύ τους και ο Νάσος μένει επί ξύλου κρεμάμενος, ο Βαγγέλης αποφασίζει να απευθυνθεί σε έναν παλιό του γνώριμο: τον αρχιλοχία Τιμόθεο Βασκαλούπα. Μόνο που ο Βασκαλούπας θα τους βγει λιγάκι… διαφορετικός απ’ όσο τον περίμεναν. Κι ενώ όλοι παλεύουν να καλοπιάσουν τον Βασκαλούπα, ο Σάββας πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή του Νάσου… και τον χωρισμό της Σάντρας!

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Ο Διονύσης αποπειράται να αυτοκτονήσει μέσα στο κελί και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπαθούν να τον σώσουν. Ο Άγγελος παίρνει μια δύσκολη απόφαση, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει στην Εύα τον οριστικό χωρισμό τους. Ο Πέτρος μπουκάρει στο σπίτι της Ολυμπίας και της κάνει μια ερωτική εξομολόγηση όλο πάθος, μέχρι που καταφέρνει να την πείσει για μια ακόμα φορά. Η Στέλλα διηγείται στον Στέφανο την ιστορία της υιοθεσίας του χαμένου της παιδιού, αλλά εκείνος δεν την πιστεύει και είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να πάρει εκδίκηση. Η Νικολέτα, βλέποντας την Εύα να βουλιάζει στη στενοχώρια για τον Άγγελο, της προτείνει να φύγουν μαζί για τη Σκιάθο, μακριά από όλους και απ’ όλα.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Η νεκροτομή που ζητά ο Γεροδήμος αναβάλλει την κηδεία του Στέλιου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι των Δρογουταίων και η Δέσποινα διώχνει έξαλλη τη Μαριγώ που έχει έρθει να συλλυπηθεί. Την ίδια ώρα, ο Παναγής κι ο Μάρκος αντιμετωπίζουν την επίθεση του Σκλίβα, ενώ η Λευκή ζητά συντετριμμένη από τον παπά να δει με τα μάτια της την κλεμμένη εικόνα, συνειδητοποιώντας ότι ο σκοπός της ζωής της, δηλαδή η εκδίκηση για τον θάνατο του αδερφού της, ήταν στηριγμένος σε ένα ψέμα. Ο Μήτρος προλαβαίνει με υποσχέσεις και απειλές τη Λεμονιά από το να μιλήσει στον Γεροδήμο. Όμως ο κλοιός σφίγγει επικίνδυνα, καθώς ο Θανάσης βρίσκει τον ματωμένο μουσαμά με τον οποίο είχαν τυλίξει τη σορό του Στέλιου και ο Σκλίβας, παρά τις διαμαρτυρίες της Φρόσως, αποκαλύπτει στη Δέσποινα πως ο θάνατος του Στέλιου δεν ήταν ατύχημα. Καθώς ο Γεροδήμος υποψιασμένος πια κατεβαίνει στο πηγάδι, η Λευκή που έχει καταφύγει στην Κούμαρη μην αντέχοντας να κοιτάξει τον Μάρκο στα μάτια, τον βλέπει να τρέχει και πάλι στο πλευρό της.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Ο Ιορδάνης και ο Σοφοκλής μεταφέρουν τη Βιβή και τον Πέτρο, που έχουν τραυματιστεί, στο κτηνιατρείο του «Γάτα» για τις πρώτες βοήθειες. Ο Τάσος παρότι γεμάτος τύψεις για όσα έκανε, παραμένει ανένδοτος στην απόφασή του να εμπλακεί οικειοθελώς στο ξέπλυμα. Η δουλειά, ωστόσο, έχει τελειώσει και ο Ιορδάνης είναι έτοιμος να πάρει τους δικούς του και να φύγουν. Η Μαριάννα δεν υποδέχεται με χαρά αυτή την εξέλιξη. Κι ενώ όλα δείχνουν πως τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν τον δρόμο τους, η Αλέκα κάνει ξανά την εμφάνισή της, εκπροσωπώντας τους μαφιόζους, με μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση.

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με την οικογένειά του, ο Αλέξης περνά μια ολόκληρη νύχτα στην Αθήνα δίπλα στη Ναταλία και οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Μέσα από μικρές στιγμές, εξομολογήσεις και μια πιο ανθρώπινη πλευρά του Αλέξη, η Ναταλία αρχίζει να τον βλέπει διαφορετικά, χωρίς όμως να αφήνει ολοκληρωτικά τις άμυνές της. Την ίδια ώρα, η Αρετή ανησυχεί για την εξαφάνιση της κόρης της και αποφασίζει να κινηθεί μόνη της για να ανακαλύψει την αλήθεια γύρω από τον Κεχαγιά και τη μυστηριώδη Αφροδίτη. Παράλληλα, η Τζένη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον Στέλιο, που επιστρέφει απειλητικά στη ζωή της και την εκβιάζει με ένα επικίνδυνο μυστικό από το παρελθόν. Ο Ανδρέας αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό της συμβαίνει, ενώ η Φαίη επιμένει να ψάχνει τις κινήσεις της. Στο μεταξύ, η Μαρίνα αποφασίζει να φύγει για να σωθεί, όμως ο Λάμπρος εμφανίζεται ξανά και η κατάσταση ξεφεύγει επικίνδυνα. Κι ενώ η Ναταλία αρχίζει να αφήνεται στο συναίσθημά της για τον Αλέξη, η Νία κάνει την κίνησή της και της αποκαλύπτει πλευρές από το ερωτικό παρελθόν του, αποφασισμένη να τη διώξει οριστικά από τη ζωή του.

Οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή και όλοι φοβούνται τι θα αποκαλύψει η Σωτηρία. Η Αρετή ζει ώρες αγωνίας όταν βλέπει τη Σωτηρία να επιστρέφει στη βίλα Κεχαγιά και να ζητά ιδιωτική συνάντηση με τον Λεωνίδα. Όμως η ανατροπή που ακολουθεί αλλάζει τα πάντα. Την ίδια στιγμή, η Ναταλία συγκρούεται άγρια με τη Νία, χωρίς να καταλαβαίνει πως πέφτει σε παγίδα που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον νόμο.

Η Τζένη πανικοβάλλεται όταν ο Στέλιος επιστρέφει από το παρελθόν της και την εκβιάζει με μυστικά που μπορούν να διαλύσουν τον γάμο της. Παράλληλα, η Μαρίνα αποκαλύπτει στον Πάκη πως ένας διεφθαρμένος αστυνομικός την κυνηγά για στοιχεία που συνδέονται με τη δολοφονία της αδελφής της. Και ενώ η Άννα λυγίζει από την πίεση, μια απρόσμενη στιγμή με τον Κωνσταντίνο φέρνει τους δυο τους πιο κοντά. Την ίδια ώρα, η Αρετή πιστεύει πως επιτέλους κέρδισε τη θέση που πάντα ονειρευόταν, χωρίς να ξέρει ότι ο κίνδυνος μόλις αρχίζει.

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.10

Ο Μανούσος βλέπει τον αξιωματικό, εξαιτίας του οποίου χώρισε με την Ντίνα, να ερωτοτροπεί με μια άλλη γυναίκα. Την ίδια στιγμή, η Ελένη προσπαθεί να προσεγγίσει ερωτικά τον Σήφη, ο οποίος, ανήσυχος απ’ την απροκάλυπτη συμπεριφορά της, καταφεύγει στον Λευτέρη. Ο Μάνθος σοκάρεται από την εξομολόγηση του Παυλή για την εμπλοκή του με τον Μαλεφάκη.

Παράλληλα, η Ελπίδα, φορτισμένη που έχασαν το σπίτι, ξεσπάει στη Σοφία, με τον Νικήτα στη μέση, να μην ξέρει τι να κάνει. Η Μυρτώ φτάνει στα άκρα, για να ανακαλύψει όλη την αλήθεια για την κρυφή ζωή του Μιχάλη, ενώ η Μαρία απευθύνεται στον Νικήτα, για να αναλάβει το διαζύγιό της. Ο Κωνσταντής κάνει ένα βήμα, προσπαθώντας να βοηθήσει τη σχέση της Μαρκέλλας με τον Μανούσο, χωρίς να υπολογίζει την αντίδραση της κόρης του. Λίγο αργότερα, ο Σήφης βρίσκεται μπροστά σε έναν μεγάλο κίνδυνο, ενώ ο Μανούσος κάνει μια παράτολμη κίνηση, για να αφυπνίσει τη Ντίνα.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Η Στέλλα και ο Άρης ζουν για πρώτη φορά λίγες ώρες ελεύθεροι σαν κανονικό ζευγάρι, αφήνοντας μακριά ό,τι τους τρομάζει και τους απειλεί. Όμως, η πραγματικότητα επιστρέφει γρήγορα, καθώς ο Χρήστος ζητά από τον Άρη να πάει στην Αθήνα να βρει τους Καλαματιανούς. Εκείνος δέχεται, καθώς αυτό μπορεί να τον βάλει βαθύτερα από ποτέ μέσα στον κόσμο τους, αλλά δεν υποψιάζεται και τι κρύβεται πίσω από αυτή την αποστολή.

Ο Πασχάλης επιμένει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή και συγκρούεται ξανά με τον Αλέκο, ενώ ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης αποφασίζουν να συνεχίσουν μόνοι τους την έρευνα. Και ενώ η Καίτη τρομάζει από έναν ξαφνικό πόνο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, η Βούλα κάνει το πρώτο βήμα για να ξαναβρεί τα χαμένα της όνειρα και αποφασίζει να γραφτεί ξανά στο σχολείο για να πάρει το απολυτήριό της.

Εκεί, θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση από το παρελθόν. Η Ξένια έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τη Στέλλα, κατηγορώντας την ότι δεν τη στηρίζει αρκετά στη νέα της επαγγελματική προσπάθεια, τραυματίζοντας την εύθραυστη σχέση που είχαν αρχίσει να χτίζουν. Η Στέλλα βρίσκει και πάλι καταφύγιο στον Άρη, αλλά παίρνει και μια απόφαση που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα: δεν αντέχει άλλο να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και θέλει να πάρει η ίδια την τύχη της στα χέρια της.