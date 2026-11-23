Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ασθενών στο νοσοκομείο της περιοχής Λίχτενμπεργκ στο Βερολίνο, προκαλώντας 15 τραυματισμούς.

Ένας τραυματίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας άλλος υπέστη σοβαρά τραύματα.

Ο καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα σε άλλους χώρους, οδηγώντας στην εκκένωση του νοσοκομείου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 83 πυροσβέστες και διασώστες με ειδικό εξοπλισμό.

Η αστυνομία ανέλαβε την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (22/11) σε νοσοκομείο του Βερολίνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο ασθενών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλος ένας έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τη γερμανική Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο κτιρίου του νοσοκομείου, στην περιοχή Λίχτενμπεργκ, στο ανατολικό Βερολίνο.

Ο καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα και σε άλλους χώρους, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να προχωρήσουν στην εκκένωση του κτηρίου. Οι ασθενείς που απομακρύνθηκαν εξετάστηκαν από γιατρούς και διασώστες.

Από τους 15 τραυματίες, οι δύο μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία γιατρών σε άλλα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι 13 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά ενεργοποίησε το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης του νοσοκομείου, ενώ οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο ζήτησαν ενισχύσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 83 πυροσβέστες και διασώστες, με πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και ειδικό εξοπλισμό.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ωστόσο χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους και εξαερισμό των χώρων, καθώς ο καπνός είχε εξαπλωθεί σε μεγάλο τμήμα του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το νοσοκομείο παραδόθηκε στην αστυνομία, η οποία ανέλαβε την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

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