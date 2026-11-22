Snapshot Η Ταλούλα Γουίλις ζήτησε συγγνώμη για τη δημοσίευση προσωπικής φωτογραφίας με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε μια γλυκιά στιγμή ενώ παρακολουθούσαν βίντεο με τον Φράνκι Βάλι.

Η Ταλούλα παραδέχτηκε ότι δεν σκέφτηκε πως η φωτογραφία ήταν υπερβολικά προσωπική για να δημοσιευτεί.

Υποσχέθηκε να φερθεί καλύτερα στο μέλλον και τόνισε την αγάπη της για τον πατέρα της και την οικογένειά της.

Αναγνώρισε ότι οι θαυμαστές του Μπρους Γουίλις τον αγαπούν και τον θεωρούν ήρωα. Snapshot powered by AI

Μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε η κόρη του Μπρους Γουίλις ζήτησε συγγνώμη για την φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα της σε μία προσωπική στιγμή.

«Δημοσίευσα χθες μια φωτογραφία του μπαμπά μου, επειδή περάσαμε μια ΥΠΕΡΟΧΗ στιγμή μαζί», έγραψε η ηθοποιός μέσω Instagram την Κυριακή, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια παλιά φωτογραφία της ίδιας και του 71χρονου πρωταγωνιστή της ταινίας «Die Hard».

«Ζήτησα από κάποιον να τραβήξει μια πολύ γλυκιά φωτογραφία μιας στιγμής που μοιραστήκαμε, ενώ παρακολουθούσαμε ένα βίντεο με τον Φράνκι Βάλι να τραγουδάει», ανέφερε η Ταλούλα Γουίλις. Εξήγησε ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένη από τη γλυκύτητα της στιγμής, με αποτέλεσμα να μην σκεφτεί ότι «αυτή η φωτογραφία ήταν ίσως υπερβολικά προσωπική για να τη δημοσιεύσει».

Η 32χρονη πρόσθεσε: «Μπορώ να το παραδεχτώ και να υποσχεθώ ότι θα φερθώ καλύτερα», εξηγώντας ότι γνωρίζει ότι οι θαυμαστές του Μπρους «τον αγαπούν όλοι». «Τον αγαπώ. Η οικογένειά μου τον αγαπά. Και παραμένει πάντα ο απόλυτος ήρωας που ξέρουμε ότι είναι», κατέληξε η Ταλούλα Γουίλις.