Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίθουσα Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» του Λευκού Οίκου. 6 Απριλίου 2026

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει διατεθειμένος να ξεκινήσει ξανά πόλεμο κατά του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν έχουν φέρει απτά αποτελέσματα έως τώρα, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τις συνομιλίες με το Ιράν ως άσκοπες και χωρίς ουσία.

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι τα ιρανικά δεξαμενόπλοια που δοκιμάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό θα βυθιστούν.

Ο πρόεδρος συγκρίνει τη μοίρα των ιρανικών δεξαμενόπλοιων με αυτή του ιρανικού ναυτικού, το οποίο έχει υποστεί βυθίσεις. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι είναι «διατεθειμένος» να ξαναρχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, αν μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα. «Οι Ιρανοί μιλάνε συνεχώς… το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε αλλά είναι όλα ανοησίες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι ελπίζει «τα ιρανικά δεξαμενόπλοια να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τον αποκλεισμό» που επέβαλαν οι ΗΠΑ. «Θα βρεθούν όλα στον βυθό της θάλασσας, όπως και το ιρανικό ναυτικό», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Politico: Αισιοδοξία των Ευρωπαίων ότι ο Τραμπ θα στηρίξει την ασφάλεια της Ουκρανίας

Αισιοδοξία έχει προκληθεί μεταξύ ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου μετά την πρόταση της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Politico, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρόταση των Αμερικανών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ υπέρ της Ουκρανίας.

Ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο το τίμημα που θα απαιτήσει ο Ντόντλαν Τραμπ για μια τόσο μεγάλη δέσμευση να είναι υπερβολικά υψηλό. Μετά από δύο εβδομάδες διπλωματικών διαβουλεύσεων, ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρότεινε τις εγγυήσεις ασφαλείας κατά τη συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ανοιχτός» σε μια τέτοια «μεγάλη συμφωνία» και ότι πλέον και οι Ρώσοι αισθάνονται «άνετα» με αυτήν.Κανένα από τα δύο δεν είναι ακόμη βέβαιο, ενώ ένας Ρώσος αξιωματούχος απέρριψε την ιδέα, σύμφωνα με το Politico.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ αποχωρούν μετά από συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων» στην Καγκελαρία στο Βερολίνο, Γερμανία. 19 Νοεμβρίου 2026. AP

Βέβαια ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει απορρίψει δημοσίως το σχέδιο Κούσνερ, και οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, αν και θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, θα άλλαζαν τα δεδομένα όσον αφορά την αποτροπή της Ρωσίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα διασφαλιζόταν ότι η Ρωσία δεν θα προχωρούσε σε νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

Ένας σύμβουλος στο γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κινούνται προς τη «σωστή κατεύθυνση», αλλά κάλεσε τον Λευκό Οίκο να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να παραχωρήσει στην Ουκρανία πλήρη ιδιότητα μέλους του ΝΑΤΟ.

Εγγυήσεις βάσει του Άρθρου 5 «είναι προφανώς η καλύτερη εγγύηση αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων», δήλωσε ανώνυμα ο σύμβουλος. «Έτσι, αν λέμε ότι παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, δεν πρέπει να περιπλέκουμε υπερβολικά τα πράγματα: αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία εντάσσεται στο ΝΑΤΟ. Η αξιοπιστία της Συμμαχίας βασίζεται πάνω απ’ όλα στο Άρθρο 5. Το Άρθρο 5 είναι άρθρο πίστης».

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