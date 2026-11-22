Snapshot Ο Ντάριο Αμοντέι αναδείχθηκε στον νέο ισχυρό άνδρα της τεχνητής νοημοσύνης μετά την ιστορική εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, με την εταιρεία να αποτιμάται σε περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια.

Η χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic υποστηρίχθηκε οικονομικά από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft και η Nvidia, που κατέχουν σημαντικά ποσοστά και στηρίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας.

Παρά τα λειτουργικά κέρδη σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, η Anthropic εμφανίζει ζημίες άνω των 23 δισ. δολαρίων και δεσμεύσεις ύψους 900 δισ. δολαρίων, με μεγάλο μέρος αυτών να πρέπει να εκπληρωθεί έως το 2030.

Οι επτά ιδρυτές της Anthropic, με επικεφαλής τον Αμοντέι, ελέγχουν μέσω μιας «χρυσής μετοχής» το 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου, διατηρώντας ουσιαστικά ισόβιο έλεγχο της εταιρείας ανεξάρτητα από τους μετόχους.

Η εταιρεία λειτουργεί ως δημόσια εταιρεία οφέλους με στόχο την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η διοίκηση της παραμένει ανεξάρτητη από μετόχους, κράτος και κοινή γνώμη, συγκεντρώνοντας την εξουσία στα χέρια των ιδρυτών. Snapshot powered by AI

Με δισεκατομμύρια δολάρια από την Google, τη Microsoft και άλλες εταιρείες, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αναδείχθηκε στον νέο ισχυρό άνδρα της AI μετά την ιστορική εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Και χάρη στη νέα μετοχική δομή, εξασφαλίζει ουσιαστικά ισόβιο έλεγχο της εταιρείας.

Για τον Ντάριο Αμοντέι, η εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο δύσκολα θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί καλύτερα.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε στα 83 δολάρια, αισθητά υψηλότερα από το εύρος που είχε αρχικά προβλεφθεί. Με την πρώτη δημόσια προσφορά της, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης άντλησε συνολικά περισσότερα από 100 δισ. δολάρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή όλων των εποχών.

Παρά τις ανησυχίες για τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, τις τεράστιες δαπάνες τους για υπολογιστική ισχύ και την αβεβαιότητα που ακολούθησε την αποχώρηση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, οι επενδυτές αποτίμησαν την Anthropic σε περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια.

Πέρα, όμως, από τα εντυπωσιακά χρηματιστηριακά μεγέθη, η επιτυχία της Anthropic αποτελεί σημείο καμπής και ένα πραγματικό τεστ αντοχής για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συνέπειες εκτείνονται και στην ευρύτερη αμερικανική οικονομία, η οποία εξαρτάται πλέον σε καθοριστικό βαθμό από τον τεχνολογικό τομέα.

Η χρηματιστηριακή εισαγωγή ανατρέπει τις ισορροπίες στη Silicon Valley και επανακαθορίζει τους συσχετισμούς ισχύος. Στον αγώνα των μεγάλων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης για την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, η OpenAI, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Anthropic, βρίσκεται πλέον σε μειονεκτική θέση.

Μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, ο Αμοντέι αναδεικνύεται στον αδιαμφισβήτητο σημαιοφόρο του στοιχήματος τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί Google, Microsoft, Nvidia και άλλοι συνέβαλαν οι ίδιοι, αξιοποιώντας την τεράστια οικονομική τους δύναμη, στην επιτυχία της χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Το έκαναν επειδή εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και επειδή χρειάζονταν επειγόντως αυτή την επιτυχία, προκειμένου να διατηρηθεί σε λειτουργία η μηχανή ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, ο Αμοντέι και οι υπόλοιποι ιδρυτές έχουν διαμορφώσει μια δομή εξουσίας που τους επιτρέπει να παραμείνουν ουσιαστικά ισόβιοι «ολιγάρχες» στην κορυφή της Anthropic, καθορίζοντας την πορεία μιας εταιρείας που ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες στον κόσμο, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των μετόχων και της κοινής γνώμης.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιβραβεύουν ουσιαστικά τους εαυτούς τους

Δεν ήταν μόνο οι επενδυτές που ανακήρυξαν τον Ντάριο Αμοντέι νέο βασιλιά της τεχνητής νοημοσύνης. Το ίδιο έπραξαν και οι ίδιες οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, διαθέτοντας νέα δισεκατομμύρια.

Πέρα από τις 980 εκατομμύρια μετοχές που διατέθηκαν δημόσια κατά τη χρηματιστηριακή εισαγωγή, οι Alphabet, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron και TSMC αγόρασαν, εκτός χρηματιστηρίου, περισσότερες από 300 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές της Anthropic.

Είχαν δεσμευτεί εκ των προτέρων να εισφέρουν με αυτόν τον τρόπο άλλα 26 δισ. δολάρια στην εταιρεία.

Έτσι, περίπου το ένα τέταρτο των 107 δισ. δολαρίων των νέων κεφαλαίων της Anthropic δεν προήλθε από επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, αλλά από τους ίδιους τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Πρόκειται, μάλιστα, για εταιρείες που πωλούν στην Anthropic υπολογιστική ισχύ και άλλες υπηρεσίες, αποκομίζοντας σημαντικά έσοδα από τη δραστηριότητά της.

Με άλλα λόγια, στηρίζουν έναν από τους σημαντικότερους πελάτες τους και, ταυτόχρονα, στηρίζουν τον εαυτό τους.

Ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλε οικονομικά για να διασφαλίσει την επιτυχία της εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Η επιτυχία αυτή θεωρούνταν ζωτικής σημασίας, προκειμένου να μη χαθεί η δυναμική της τεχνολογικής άνθησης.

Ωστόσο, ακριβώς αυτού του είδους οι κυκλικές χρηματοδοτικές συναλλαγές, μέσω των οποίων οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρηματοδοτούν ουσιαστικά τους δικούς τους τζίρους, προκαλούν ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό στους επενδυτές.

Σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση των δαπανών για κέντρα δεδομένων, ενισχύουν τις αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον δικαιολογούνται οι αστρονομικές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και στην περίπτωση της Anthropic, οι κίνδυνοι παραμένουν εμφανείς, παρά τη χρηματιστηριακή επιτυχία.

Κέρδη σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, αλλά ζημίες άνω των 23 δισ.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Anthropic κατάφερε για πρώτη φορά να παρουσιάσει λειτουργικά κέρδη σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Παράλληλα, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες κατέγραψε εντυπωσιακά έσοδα ύψους 17 δισ. δολαρίων, ποσό δωδεκαπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, η εταιρεία εξακολουθούσε να εμφανίζει ζημίες που ξεπερνούσαν τα 23 δισ. δολάρια.

Σε αυτά προστίθεται το εκρηκτικά αυξανόμενο κόστος της υπολογιστικής ισχύος.

Οι συνολικές χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις της Anthropic ανέρχονται πλέον στο αστρονομικό ποσό των 900 δισ. δολαρίων, δηλαδή περισσότερο από οκτώ φορές τα κεφάλαια που άντλησε μέσω της χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Οι μισές από αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να εκπληρωθούν έως το τέλος του 2030.

Παρά τα τεράστια διαθέσιμα ρευστότητας και τις πρόσθετες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις των συνεργατών της, χωρίς περαιτέρω έσοδα τα κεφάλαια της εταιρείας θα είχαν, βάσει μαθηματικού υπολογισμού, εξαντληθεί ήδη το 2029.

Προς το παρόν, η επιτυχία της χρηματιστηριακής εισαγωγής παραμερίζει αυτούς τους προβληματισμούς.

Με τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση της δημόσιας προσφοράς, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι δεν σταθεροποίησαν μόνο την αξία της Anthropic, αλλά και τη δική τους χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Το γεγονός ότι οι επενδυτές αποτίμησαν την εταιρεία που ανέπτυξε το Claude σε περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια ενισχύει και την εικόνα των Alphabet, Microsoft και άλλων μεγάλων ομίλων, καθώς συγκαταλέγονται στους βασικούς μετόχους της.

Η αξία των συμμετοχών τους αυξήθηκε χάρη στην επιτυχημένη εισαγωγή και, μαζί της, ενισχύθηκε και η αποτίμηση των ίδιων των εταιρειών.

Και όλα αυτά, παρότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των μετοχών της Anthropic διατέθηκε τελικά στην αγορά.

Επτά «ολιγάρχες» κρατούν στα χέρια τους τον έλεγχο

Μόλις λίγο περισσότερο από το 7% των μετοχών της Anthropic βρίσκεται πλέον σε ελεύθερη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

Το μεγαλύτερο μέρος της εταιρείας εξακολουθεί να ανήκει στην Amazon, με ποσοστό λίγο κάτω από 15%, στην Google, με περίπου 13%, καθώς και σε άλλες τεχνολογικές εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και εργαζομένους, που κατέχουν συνολικά περισσότερο από 35%.

Οι επτά ιδρυτές της Anthropic, μεταξύ των οποίων ο Ντάριο Αμοντέι και η αδελφή του, Ντανιέλα, διατηρούν αθροιστικά περίπου το ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου.

Παρά το σχετικά περιορισμένο ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εξακολουθούν να ασκούν σχεδόν απεριόριστο έλεγχο στην εταιρεία.

Αυτό οφείλεται στη μοναδική διοικητική δομή που απέκτησε η Anthropic μετά τη χρηματιστηριακή εισαγωγή, την οποία η ειδικός σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης Νελ Μίνοου χαρακτήρισε «εντελώς παράλογη».

Η Anthropic έχει τη νομική μορφή εταιρείας δημοσίου οφέλους (Public Benefit Corporation).

Αυτό σημαίνει ότι υποχρεούται να εξισορροπεί την επιδίωξη κέρδους με το δημόσιο συμφέρον και, για τον σκοπό αυτό, μπορεί να περιορίζει τη συμμετοχή των μετόχων στη λήψη αποφάσεων.

Παρότι η Google και η Amazon συγκαταλέγονται στους βασικούς μετόχους, δεν διαθέτουν ούτε μία ψήφο στη διοίκηση της εταιρείας.

Αντίθετα, ο Ντάριο Αμοντέι και οι συνιδρυτές του ελέγχουν, ακόμη και μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, περισσότερο από το 60% των δικαιωμάτων ψήφου.

Η «χρυσή μετοχή» που εξασφαλίζει ισόβια εξουσία

Οι επτά ιδρυτές κατέχουν από κοινού μία «χρυσή μετοχή», η οποία αντιστοιχεί στο 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν καμία ουσιαστική απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αντίθετα προς τη βούλησή τους.

Η αποχώρηση ενός ιδρυτή από τη συγκεκριμένη δομή ελέγχου προβλέπεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις: εάν πεθάνει, αποχωρήσει οικειοθελώς, μετακινηθεί σε ανταγωνιστική εταιρεία, καταστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του ή πουλήσει περισσότερο από το 98% των μετοχών του.

Η διαδοχή τους ρυθμίζεται μέσω μυστικής διαδικασίας, την οποία γνωρίζει μόνο το διοικητικό συμβούλιο.

Μέσω της χρυσής μετοχής, οι συνιδρυτές ελέγχουν επίσης τον διορισμό της εταιρικής ηγεσίας.

Λειτουργώντας σχεδόν σαν εκλέκτορες, επιλέγουν έναν από τους ίδιους για τη θέση του επικεφαλής της Anthropic, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή ολόκληρου του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ντάριο Αμοντέι.

«Οι επτά ιδρυτές είναι οι καταλληλότεροι να προστατεύσουν την αποστολή μας»

Η Anthropic υπερασπίζεται τη συγκεκριμένη συγκέντρωση εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί την αποστολή της εταιρείας.

«Οι επτά ιδρυτές μας είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι να διαφυλάξουν την αποστολή μας», αναφέρει.

Η αποστολή αυτή είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας, με στόχο την προστασία του κόσμου από τον «υπαρξιακό κίνδυνο» μιας ανεξέλεγκτης υπερνοημοσύνης.

Το μοναδικό αντίβαρο στην εξουσία των ιδρυτών είναι το Long-Term Benefit Trust, ένας θεσμός που έχει την αρμοδιότητα να ορίζει την πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic.

Ωστόσο, δεν παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Ο συγκεκριμένος θεσμός διοικείται επίσης από μη εκλεγμένους διαχειριστές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μπεν Μπερνάνκι.

Η Anthropic παρουσιάζει αυτή τη συγκέντρωση εξουσίας ως μηχανισμό προστασίας απέναντι στην επιρροή μετόχων που θα μπορούσαν να θέσουν τα κέρδη τους πάνω από την ασφάλεια της ανθρωπότητας.

Υποστηρίζει, επίσης, ότι η δομή αυτή λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε ενδεχόμενη εχθρική εξαγορά από κακόβουλους ή αυταρχικούς παράγοντες.

Ωστόσο, θα μπορούσε εξίσου να εξελιχθεί σε εμπόδιο απέναντι σε επενδυτές που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Ο άνθρωπος που ελέγχει την τεχνολογία του μέλλοντος

Δεν είναι μόνο οι μέτοχοι που στερούνται ουσιαστικής δυνατότητας παρέμβασης.

Ούτε το κράτος ούτε η κοινή γνώμη διαθέτουν λόγο στη διακυβέρνηση της εταιρείας.

Η εξουσία και η ευθύνη ελέγχου μιας τεχνολογίας που, σύμφωνα με τα ακραία σενάρια κινδύνου, θα μπορούσε κάποτε να απειλήσει ακόμη και την ίδια την ανθρωπότητα, συγκεντρώνονται στα χέρια του Ντάριο Αμοντέι. Και οι έξι συνιδρυτές του διασφαλίζουν ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί.

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