Snapshot Η 16χρονη από τον Κολωνό κατήγγειλε συστηματική κακοποίηση από τη θεία της, που έχει την επιμέλειά της και του 14χρονου αδελφού της.

Η θεία της συνελήφθη μετά την καταγγελία, αλλά αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι αρχές ερευνούν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παράνομη βία, απειλή, εξύβριση και βλάβη αδύναμου προσώπου.

Τα δύο ανήλικα αδέλφια τέθηκαν σε προστατευτική φύλαξη για την ασφάλειά τους μέχρι την απόφαση του εισαγγελέα για τη μελλοντική τους φιλοξενία.

Η εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης που είχε υποστεί η 16χρονη πήρε αναβολή για το 2027. Snapshot powered by AI

Το ανήλικο κορίτσι που σήμερα είναι 16 χρόνων, ζει στη Λευκάδα μαζί με τον 14χρονο αδελφό της, μακριά από τον εφιάλτη που υπέστη στον Κολωνό και στιγμάτισε την παιδική ψυχή της. Μετά την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2022 (σ.σ. η εκδίκασή της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, πριν από λίγες ημέρες πήρε αναβολή για τις 3 Φεβρουαρίου του 2027), φαίνεται ότι η ανήλικη βιώνει έναν νέο κύκλο κακοποίησης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του newsbomb, η οικογενειακή προστασία και η φροντίδα που έχει ανάγκη, όπως υποστήριζει, δεν της προσφέρεται από το συγγενικό της περιβάλλον. Το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) πήγε η ίδια η ανήλικη στο αστυνομικό τμήμα Λευκάδας και κατήγγειλε ότι η 48χρονη θεία της που έχει αναλάβει την επιμέλεια τη δική της και του 14χρονου αδελφού της, την κακοποιεί συστηματικά με χειροδικίες και ύβρεις. Παρουσία ψυχολόγου, η 16χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι η θεία της, το βράδυ της Τετάρτης (18/11) μέσα στο σπίτι τους, άρχισε να την βρίζει μέχρι που την χτύπησε στο πρόσωπο με το χέρι της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η καταγγελία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το περιστατικό. Η 16χρονη φέρεται να ανέφερε ότι ανάλογες συμπεριφορές από την θεία της συμβαίνουν συχνά, υποστηρίζοντας πως τους τελευταίους μήνες είχε βιώσει επανειλημμένα αντίστοιχα περιστατικά χειροδικίας και λεκτικής βίας.

Μετά την καταγγελία της 16χρονης, η 48χρονη θεία της συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι αρχές ερευνούν τις καταγγελίες της 16χρονης, που μεταξύ άλλων, αφορούν τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής, της εξύβρισης, καθώς και της σωματικής βλάβης αδύναμου προσώπου.

Σε προστατευτική φύλαξη τα δύο ανήλικα αδέλφια

Ύστερα από όσα κατήγγειλε η 16χρονη για την θεία της, που είναι αρμόδια για την επιμέλειά της, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία των δύο ανηλίκων.

Η 16χρονη και ο 14χρονος αδελφός της τέθηκαν σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, μέχρι να αποφασιστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα πού θα φιλοξενηθούν.

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