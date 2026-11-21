Snapshot Συνελήφθη 65χρονος μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για εισαγωγή 15 κιλών skunk.

Ο άνδρας μετέφερε τη ναρκωτική ουσία μέσα σε αποσκευή από τη Βαρκελώνη και σχεδίαζε τη διακίνησή της στην Ελλάδα.

Κατασχέθηκαν επίσης 100 ευρώ, 4.200 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς έχει προηγούμενο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένας 65χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, συνελήφθη σήμερα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ο 65χρονος ερχόταν από τη Βαρκελώνη όταν στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο ελέγχων, τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Στη διάρκεια της έρευνας στην κατοχή του βρέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του. Σύμφωνα με την αστυνομία σκοπό είχε την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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