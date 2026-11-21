Snapshot Το Ιράν στόχευσε δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς να υπάρχουν θύματα.

Υπάρχουν υλικές ζημιές από την επίθεση, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Ομάδες πολιτικής άμυνας εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς να έχει δοθεί η ακριβής τοποθεσία.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για πιθανή απειλή και κάλεσε τους κατοίκους σε ασφαλείς τοποθεσίες. Snapshot powered by AI

Δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν έβαλε στο στόχαστρο το Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι η ιρανική επίθεση έπληξε μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση και προκάλεσε πυρκαγιά. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με την επίθεση δείχνουν ότι προκλήθηκαν υλικές ζημιές αλλά δεν υπάρχουν θύματα.

Πρόσθεσε ότι ομάδες πολιτικής άμυνας εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο της επίθεσης, χωρίς να ανακοινώσει την ακριβή τοποθεσία. Νωρίτερα το Μπαχρέιν, με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ προειδοποίησε για πιθανή απειλή και κάλεσε τους κατοίκους να μεταβούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία.