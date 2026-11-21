Snapshot Έσπασε ο κεντρικός αγωγός λυμάτων στο Πέραμα, προκαλώντας διαρροή και κυκλοφοριακό χάος στη λεωφόρο Δημοκρατίας με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχίζονται νυχθημερόν έως τη Δευτέρα και περιλαμβάνουν εκσκαφή έως πέντε μέτρα βάθος και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδόστρωμα.

Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης λυμάτων και επιστροφής τους σε κατοικίες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ταχεία αποκατάσταση του αγωγού.

Για την προσωρινή διαχείριση των λυμάτων χρησιμοποιούνται φορτηγά bypass, ενώ η κυκλοφορία έχει περιοριστεί σε μία λωρίδα προς Πέραμα και μία προς Κερατσίνι.

Η Τροχαία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και περιορισμό άσκοπων μετακινήσεων. Snapshot powered by AI

Με σημαντικούς περιορισμούς πραγματοποιείται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων από το Πέραμα, εξαιτίας σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα έχει επηρεάσει τη βασική οδική σύνδεση της περιοχής, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης απαιτούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδόστρωμα.

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση είπε ότι «θα σκάβεται ο δρόμος όλος μέχρι να φτιαχτεί, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, νυχθημερόν», είπε ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος.

Η βλάβη αφορά τον αγωγό που μεταφέρει τα λύματα της περιοχής προς τον Ακροκέραμο.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, εξήγησε ότι η θραύση προκάλεσε διαρροή λυμάτων στον δρόμο, ενώ έχει καταστεί αναγκαία η προσωρινή παράκαμψη της ροής τους, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο των κατοικιών.

Κίνδυνος επιστροφής λυμάτων σε σπίτια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο υπερχείλισης του αποχετευτικού δικτύου, εάν η βλάβη δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Ο κ. Λαγουδάκος προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος επιστροφής λυμάτων ακόμη και στις τουαλέτες κατοικιών, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ταχεία αποκατάσταση του αγωγού.Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο, η ταχεία αποκατάσταση της βλάβης είναι αναγκαία καθώς σε άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης λυμάτων ακόμα και σε τουαλέτες κατοικιών.

Όπως ανέφερε, το σημείο της θραύσης βρίσκεται περίπου πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα να απαιτούνται εργασίες μεγάλης έκτασης.

Η εκσκαφή έχει επηρεάσει τόσο το κράσπεδο όσο και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, περιορίζοντας σημαντικά τον διαθέσιμο χώρο για την κυκλοφορία.

Για την προσωρινή διαχείριση των λυμάτων χρησιμοποιούνται φορτηγά, ώστε να αποτραπεί η υπερχείλιση του δικτύου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν τη λεωφόρο Δημοκρατίας μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Παράλληλα, ζήτησε από τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, καθώς οι πέντε λωρίδες κυκλοφορίας έχουν περιοριστεί σε μία προς το Πέραμα και μία προς το Κερατσίνι.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια της ζημιάς, σημείωσε ότι ενδέχεται να συνδέεται είτε με καθίζηση του εδάφους είτε με τους κραδασμούς που προκαλεί η καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων.

Οι εργασίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχιστούν σε εικοσιτετράωρη βάση, τουλάχιστον έως τη Δευτέρα.

«Έσπασε ο κεντρικός αγωγός που πάει προς το Πέραμα και παίρνει τα λύματα από το Πέραμα για τον Ακροκέραμο. Βγήκανε στον δρόμο όλα εχθές και σήμερα πρέπει να αποκοπεί. Γίνεται bypass με ξένα φορτηγά για να μην ξεχειλίσουν ή υπερχειλίσουν τα βοθρολύματα, επιστροφή απ' τον αγωγό σε όλες τις λεκάνες. Στο σημείο που έχει σπάσει ο αγωγός είναι πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια και έχει διάμετρο, για να πιαστεί, δέκα μέτρα. Που σημαίνει ότι έσπασαν όλο το κράσπεδο και τη μοναδική λεωφόρο εισόδου και εξόδου. Τα πέντε ρεύματα κυκλοφορίας έχουν γίνει ένα εισόδου και ένα εξόδου, που σημαίνει ταραχή».

Η Τροχαία νωρίτερα ανακοίνωσε ότι τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 21-11-2026 και ώρα 14:00΄ έως 23-11-2026 και ώρα 06.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, περιοχής Δήμου Περάματος, ως εξής:

-Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λεωφ.Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα).

-Αντιδρόμηση της Λεωφ. Δημοκρατίας, από το ανοικτό διάζωμά της στον ο.α. 459 μέχρι το επόμενο ανοικτό διάζωμά της έναντι της οδού Σωκράτους, για απόσταση περίπου -400- μέτρων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κερατσίνι).

Κατά το διάστημα των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται προς Πέραμα και Σαλαμίνα, στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος κίνησης από Πέραμα προς Κερατσίνι.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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