Πέραμα: Νεαροί έπνιξαν δύο γατάκια με λαστιχάκι
Δύο γατάκια βρέθηκαν νεκρά στις 10 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Ειρήνης 156 στο Πέραμα Αττικής
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- Τα γατάκια φρόντιζαν κάτοικοι μαζί με άλλα αδέσποτα ζώα της περιοχής.
- Οι σοροί των ζώων μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για εξέταση από τις αρχές.
- Υπάρχει βίντεο που δείχνει δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν τα γατάκια.
- Φέρεται να χρησιμοποίησαν λαστιχάκι ως θηλιά γύρω από τον λαιμό των ζώων.
Δύο γατάκια βρέθηκαν νεκρά στις 10 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Ειρήνης 156, στο Πέραμα Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση στους ανθρώπους που τα φρόντιζαν.
Σύμφωνα με το zoosos, τα δύο ζώα φρόντιζαν κάτοικοι, μαζί με άλλα αδέσποτα. Όταν εντοπίστηκαν νεκρά, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για εξέταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο και εμφανίζονται δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία φέρονται να κακοποιούν τα γατάκια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα ζώα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε λαστιχάκι σαν θηλιά γύρω από τον λαιμό τους.
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