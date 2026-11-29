Οι Χούθι της Υεμένης ισχυρίστηκαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με στόχους το σαουδαραβικό λιμάνι της Τζέντα, σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται καθημερινές επιθέσεις από το φιλο-ιρανικό κίνημα από την επανέναρξη της σύγκρουσης στην Υεμένη.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως τις επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθι Γιαχία Σάρι, στόχευαν, εκτός από το λιμάνι της Τζέντα, δύο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, έναν σταθμό ραντάρ του στρατού και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Ριάντ.

Ο στρατιωτικός συνασπισμός που υπό την ηγεσία του Ριάντ που πολεμά τους Χούθι, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέστρεψε πέντε επιχειρησιακές ικανότητες που συνδέονται με το υεμενίτικο κίνημα στο λιμάνι Ρας Ίσα της Υεμένης.