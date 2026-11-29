Προβλήματα στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές του Δήμου προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με πτώσεις δέντρων και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην οδό Λακωνικής, στη συμβολή της με την οδό Ιλάρχου Κουρκουτά, στην περιοχή της Τέντας, ένας ευκάλυπτος έπεσε και χτύπησε αυτοκίνητο. Από την πτώση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, ενώ το περιστατικό καταγράφεται και από την Αστυνομία.

Πτώση δέντρου σημειώθηκε και στην οδό Αρτέμιδος. Το δέντρο απομακρύνθηκε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Στο Αριοχώρι, δέντρο έπεσε πάνω σε κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης και στο σημείο σπεύδει η Πυροσβεστική.

Καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφονται αρκετά περιστατικά, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, εθελοντικές ομάδες και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ΕΡΤ