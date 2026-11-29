Την τρομακτική στιγμή που το αυτοκίνητό της πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα, κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση η streamer Beatriz Nogueira από την Πορτογαλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν η streamer οδηγούσε στους δρόμους της πόλης Λούρες, μεταδίδοντας ζωντανά τη διαδρομή της στο Twitch, ενώ συνομιλούσε με όσους την παρακολουθούσαν.

Δείτε το βίντεο:

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η 23χρονη streamer φαίνεται να απομακρύνει συνεχώς το βλέμμα της από τον δρόμο, προκειμένου να κοιτάξει το κινητό της και να διαβάσει μηνύματα που της έστελναν ακόλουθοί της.

Ωστόσο, καθώς κινείται σε μια στροφή, το αυτοκίνητό της φαίνεται να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα, το οποίο κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρά τη μετωπική σύγκρουση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από την κάμερα της streamer, και το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media.

Μία ημέρα μετά το τροχαίο, το Twitch προχώρησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού της Beatriz Nogueira, καθώς οι κανόνες της πλατφόρμας απαγορεύουν ρητά την επικίνδυνη οδήγηση και τη μετάδοση περιεχομένου κατά το οποίο αποσπάται η προσοχή του οδηγού.