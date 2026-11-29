Snapshot Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η έλευση μεταναστών στο νησί της Κρήτης με τον αριθμό ανθρώπων που έχουν φτάσει στο νησί τις τελευταίες ημέρες να ξεπερνάει τους 1.000.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην Ιεράπετρα, βρίσκονταν περίπου 650 άτομα στην παραλιακή πλατεία το πρωί της Κυριακής, ενώ ακόμη τέσσερις λέμβοι με 150 μετανάστες αναμένονται στο νησί.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το τελευταίο 48ωρο ως το δυσκολότερο της χρονιάς για την Κρήτη, αναφέροντας ότι στο νησί βρίσκονται περίπου 2.500 μετανάστες.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρχει μόνιμα πλοίο στην Κρήτη για τη μεταφορά μεταναστών προς δομές της υπόλοιπης χώρας, ενώ γνωστοποίησε ότι η δομή προσωρινής φιλοξενίας στους Αθανάτους Ηρακλείου αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, με τις νέες αφίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τις τοπικές αρχές να καλούνται να διαχειριστούν ένα διαρκώς αυξανόμενο βάρος.

Δεν υπάρχει συνεργασία με τη Λιβύη

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε τη νέα έξαρση, μεταξύ άλλων, στην περιορισμένη συνεργασία των λιβυκών αρχών τις τελευταίες 15 μέρες, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και τα πλήγματα από drones έχουν οδηγήσει στη συγκέντρωση δυνάμεων της ακτοφυλακής σε συγκεκριμένα σημεία, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτες άλλες περιοχές από τις οποίες αναχωρούν οι λέμβοι με μετανάστες.

«Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε καμία άμυνα από την πλευρά τη λιβυκή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, οι οποίες αναχαίτιζαν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους.

Εξήγησε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών προέρχεται από τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό είναι από το Μπανγκλαντές, κάτι που δεν δικαιολογείται λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ωστόσο υποστήριξε ότι παραμένει διαχειρίσιμη, παρά τη μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έκκληση SOS από τον αντιδήμαρχο Ιεράπετρας

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ιεράπετρα, όπου ο αντιδήμαρχος Γ. Κουγιουμτζάκης περιέγραψε μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση, με περίπου 300 μετανάστες και συνεχείς αποβιβάσεις στις παραλίες, ο υπουργός είπε ότι έχουν σταλεί δύο οικίσκοι και 11 σκηνές για την προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο αντιδήμαρχος είχε εκπέμψει SOS, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εισβολή κανονική. Εκπέμπουμε SOS σαν Δήμος Ιεράπετρας, δεν έχουμε άλλα περιθώρια». Ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο χώρος της ΑΓΡΕΞ, που είχε χρησιμοποιηθεί από τον δήμο, έχει κριθεί ακατάλληλος και ότι αναζητείται προσωρινή λύση για την παραμονή των μεταναστών μέχρι να καταστεί δυνατή η μεταφορά τους σε οργανωμένες δομές.

Σχετικά με το ναυάγιο που σημειώθηκε στη Γαύδο το Σάββατο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ο υπουργός εξέφρασε τη θλίψη του και σημείωσε ότι οι διακινητές επιχειρούν να πραγματοποιούν τα ταξίδια ακόμη και υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

«Οι διακινητές δεν σκέφτονται τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και την Ιταλία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επικίνδυνες, με μεγάλο αριθμό ανθρώπων να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Κλείνουν 30 δομές ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της διακοπής προγραμμάτων επιδοτούμενης στέγασης μεταναστών, καθώς και του κλεισίματος 30 δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβερνητική στρατηγική προβλέπει πλέον τον περιορισμό των προγραμμάτων επιδοτούμενης στέγασης, με όσα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη να διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Ως παράδειγμα ανέφερε το πρόγραμμα Ilios Junior, το οποίο αφορούσε τη στέγαση περίπου 2.000 μεταναστών, επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή του δεν είχε αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και είχε οδηγήσει σε συγκέντρωση πληθυσμού στον Δήμο Αθηναίων.

Αναφερόμενος στους ασυνόδευτους ανηλίκους, υποστήριξε ότι οι αφίξεις τους έχουν μειωθεί κατά 50%, αποδίδοντας την εξέλιξη τόσο στη μείωση των μεταναστευτικών ροών όσο και στις αλλαγές που έχουν γίνει στο πλαίσιο φιλοξενίας και εξέτασης των αιτημάτων τους.

Όπως είπε, πλέον πραγματοποιούνται ιατρικοί έλεγχοι, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν περιοριστεί τα προνόμια που ίσχυαν για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, καθώς υπάρχουν πλέον συμφωνίες με χώρες καταγωγής για την επιστροφή τους και σε περιπτώσεις ανηλίκων.

«Ο στόχος μας είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να μένουν στις δομές, να μην πηγαίνουν στην ελεύθερη διαμονή, όπως είναι τώρα τα ΚΦΑ και τα διαμερίσματα, και αφού κάνουμε αξιολόγηση μέσα από τις δομές και δούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, αυτοί να μεταφέρονται», ανέφερε.

Για το κλείσιμο των 30 δομών στην Αθήνα, υποστήριξε ότι συνδέεται και με την επιλογή της αποκέντρωσης, καθώς, όπως είπε, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις κατά τις οποίες κυκλώματα εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανηλίκους και τους εμπλέκουν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τον ίδιο, η φιλοξενία μικρότερων ομάδων σε δομές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξη και να περιορίσει τον κίνδυνο εκμετάλλευσής τους.

Διαβάστε επίσης