Snapshot Snapshot powered by AI

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας έχει σημειωθεί στην οδό Νικοπόλεως στα Πατήσια, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Το σημείο που έχει αποκλειστεί ξεκινά από το ύψος της οδού Δουσμάνη έως την οδό Πατησίων.

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί οφείλονται στην έντονη βροχόπτωση.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Διαβάστε επίσης