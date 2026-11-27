Μια απρόσμενη διάσταση στη γοητεία που ασκεί το αρχέτυπο του «κακού παιδιού» στις ερωτικές σχέσεις φέρνουν στο φως ψυχολόγοι, υποστηρίζοντας ότι οι άνδρες που έχουν την τάση να παρακάμπτουν ή να παραβιάζουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να θεωρούνται πιο ελκυστικοί ως μακροχρόνιοι σύντροφοι.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών, τις οποίες επικαλείται σε ανάρτηση στα social media η Daily Mail, η συμπεριφορά αυτή δεν ελκύει επειδή συνδέεται με την ίδια την παράβαση, αλλά επειδή αντανακλά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Η έντονη αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η τάση διεκδίκησης και η προθυμία για ανάληψη ρίσκου είναι στοιχεία που συχνά συνοδεύουν όσους δεν διστάζουν να αψηφήσουν τους κανόνες, καθιστώντας τους στα μάτια των υποψήφιων συντρόφων πιο δυναμικούς.

Όπως επισημαίνουν οι ψυχολόγοι, η ανυπακοή στους κανόνες μπορεί υποσυνείδητα να δημιουργήσει την εντύπωση ισχύος, ανεξαρτησίας και υψηλού κοινωνικού στάτους, χαρακτηριστικά που εξελικτικά συνδέονται με την ικανότητα προστασίας και επιβίωσης, ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα ενός άνδρα.

Ωστόσο, οι ειδικοί σπεύδουν να θέσουν σαφή όρια, ξεκαθαρίζοντας πως η επιθετική ή επικίνδυνη οδήγηση σε καμία περίπτωση δεν καθιστά κάποιον καλύτερο σύντροφο στην πράξη. Όπως τονίζουν, η γνήσια αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητα δεν πρέπει να συγχέονται με την απερισκεψία και την ανευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

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