Τα ζαχαρούχα ροφήματα, τα επεξεργασμένα δημητριακά και τα γλυκά σνακ συγκαταλέγονται στις κύριες τροφές που καλό είναι να περιορίσετε εάν έχετε υψηλό σάκχαρο στο αίμα. Ωστόσο, ένα τρόφιμο δεν χρειάζεται να έχει γλυκιά γεύση για να αυξήσει σημαντικά τη γλυκόζη στο αίμα: μια μεγάλη μερίδα λευκού ρυζιού ή ψωμιού μπορεί επίσης να παρέχει σημαντική ποσότητα υδατανθράκων.

Για τα άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2, το να γνωρίζουν ποια τρόφιμα να αντικαταστήσουν και ποια απλώς να καταναλώνουν σε μικρότερες ποσότητες είναι πιο χρήσιμο από το να ακολουθούν μια λίστα με «απαγορευμένες» τροφές.

Ποια τρόφιμα καθιστούν πιο δύσκολο τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα;

Κατά τη διάρκεια της πέψης, τα σάκχαρα και τα αμυλούχα συστατικά μετατρέπονται σε απλά σάκχαρα, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης, η οποία εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος. Μια μικρή αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά το φαγητό είναι φυσιολογική. Ωστόσο, το μέγεθος και η διάρκεια αυτής της αύξησης έχουν σημασία όταν η ρύθμιση της γλυκόζης είναι διαταραγμένη.

Ο γλυκαιμικός δείκτης υποδεικνύει πόσο γρήγορα ένα τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακες αυξάνει τη γλυκόζη στο αίμα, υπό τυποποιημένες συνθήκες. Δεν λαμβάνει υπόψη την ποσότητα που καταναλώνετε πραγματικά. Οι φυτικές ίνες, ο τρόπος προετοιμασίας του φαγητού και άλλα συστατικά του γεύματος επηρεάζουν επίσης την απόκριση του οργανισμού.

Μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων μελετών, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The BMJ, διαπίστωσε ότι οι δίαιτες με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη ή χαμηλότερο γλυκαιμικό φορτίο μείωσαν την HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ένας δείκτης του μέσου επιπέδου σακχάρου στο αίμα για διάστημα περίπου 3 μηνών) κατά 0,31 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με δίαιτες ελέγχου, σε άτομα με διαβήτη.

Υψηλό σάκχαρο στο αίμα: Τροφές που πρέπει να αποφεύγετε ή να περιορίζετε

Οι παρακάτω συστάσεις αφορούν τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες και όχι απόλυτες απαγορεύσεις. Ακόμη και για τις εναλλακτικές επιλογές που περιέχουν υδατάνθρακες, απαιτείται προσοχή στο μέγεθος της μερίδας.

Τρόφιμο ή ρόφημα Γιατί μπορεί να είναι προβληματικό Σύσταση Εναλλακτική επιλογή Ζαχαρούχα αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά Υγρά σάκχαρα που απορροφώνται γρήγορα Αποφύγετε την τακτική κατανάλωση Νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη Χυμοί φρούτων (ακόμη και οι 100% φυσικοί χυμοί) Εύκολη κατανάλωση μεγάλης ποσότητας υδατανθράκων. Ελάχιστες φυτικές ίνες Περιορίστε αισθητά την κατανάλωση Ολόκληρα πορτοκάλια ή μήλα Λευκό ψωμί Το άμυλο σε λεπτή μορφή (αλεσμένο) συνήθως πέπτεται γρήγορα Περιορίστε τις μερίδες Ψωμί (πυκνής υφής) ολικής άλεσης ή σίκαλης Λευκό ρύζι Η απόκριση της γλυκόζης ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία και το μέγεθος της μερίδας Περιορίστε τις μερίδες Πλιγούρι ή κριθάρι Επεξεργασμένα (λευκά) ζυμαρικά Οι μεγάλες μερίδες παρέχουν σημαντική ποσότητα αμύλου Περιορίστε τις μερίδες Ζυμαρικά ολικής άλεσης (με λαχανικά αντί για βαριές σάλτσες) Δημητριακά πρωινού με προσθήκη ζάχαρης Συχνά συνδυάζουν πρόσθετα σάκχαρα με επεξεργασμένους κόκκους δημητριακών Αντικαταστήστε τα σε κάθε ευκαιρία Νιφάδες βρώμης (απλές) Κέικ, μπισκότα και γλυκά αρτοσκευάσματα Περιέχουν επεξεργασμένο αλεύρι, πρόσθετα σάκχαρα και έχουν πολλές θερμίδες Μικρές μερίδες, περιστασιακή κατανάλωση Γιαούρτι (σκέτο) με μούρα Γλυκά και σοκολάτες Υψηλή συγκέντρωση ζάχαρης σε μικρές ποσότητες Περιστασιακές λιχουδιές Φρούτα ή ανάλατοι ξηροί καρποί Γιαούρτι με προσθήκη ζάχαρης Η προσθήκη ζάχαρης αυξάνει την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες Αντικαταστήστε τα συστηματικά Γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης Πατατάκια και επεξεργασμένα κράκερ Είναι εύκολο να καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να το αντιληφθείτε Περιορίστε ή εξαλείψτε Ανάλατοι ξηροί καρποί ή ψημένα ρεβίθια Τηγανητές πατάτες Περιέχουν άμυλο, καθώς και σημαντική ποσότητα πρόσθετου λίπους και θερμίδων Περιορίστε πολύ Μικρότερη μερίδα βραστών πατατών με σαλάτα Μέλι, σιρόπια και μαρμελάδες Συμπυκνωμένα σάκχαρα, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών σακχάρων Περιορίστε όσο γίνεται Φρέσκα φρούτα κομμένα σε φέτες

Πώς να συνδυάζετε τα τρόφιμα για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Δοκιμάστε να χωρίσετε ένα πιάτο φαγητού σε τρία τμήματα:

Το μισό: λαχανικά χωρίς άμυλο, όπως φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο ή σαλάτα. Το ένα τέταρτο: πρωτεΐνη, όπως ψάρι, κοτόπουλο ή αυγά. Το ένα τέταρτο: τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως προϊόντα ολικής άλεσης ή πατάτες.

Τα όσπρια παρέχουν τόσο πρωτεΐνη όσο και υδατάνθρακες. Ο συνδυασμός τροφίμων που περιέχουν υδατάνθρακες με λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη μπορεί να επιβραδύνει την άνοδο του σακχάρου στο αίμα.

Εάν παίρνετε ινσουλίνη ή φάρμακα, όπως οι σουλφονυλουρίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν μειώσετε σημαντικά την πρόσληψη υδατανθράκων. Διαφορετικά, η τρέχουσα θεραπεία σας ενδέχεται να προκαλέσει υπογλυκαμία.

Τα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη αποτελούν μια σημαντική εξαίρεση: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, εφόσον αυτό προβλέπεται στο πλάνο διαχείρισης της υπογλυκαμίας σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα μπισκότα χωρίς ζάχαρη να αυξήσουν το σάκχαρο στο αίμα;

Ναι. Μπορεί να περιέχουν άμυλο, ακόμη και αν δεν περιέχουν ζάχαρη. Ελέγξτε τη συνολική περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες στην ετικέτα διατροφικών στοιχείων, όχι μόνο την ποσότητα για τα σάκχαρα, και σκεφτείτε πόσα μπισκότα τρώτε.

Είναι τα αποξηραμένα φρούτα ακατάλληλα για άτομα με διαβήτη;

Όχι απαραίτητα. Η ξήρανση συγκεντρώνει τους υδατάνθρακες σε μικρότερο βάρος τροφής. Περίπου 30 γραμμάρια άγλυκων αποξηραμένων φρούτων αποτελούν μια τυπική μερίδα φρούτων και λαχανικών, όχι μια καθολική δόση υδατανθράκων. Ακόμα και μεγάλες μερίδες είναι εύκολο να καταναλωθούν.

Συμπέρασμα

Δώστε προτεραιότητα στην αντικατάσταση των ζαχαρούχων ποτών και των ραφιναρισμένων σνακ. Διατηρήστε τα θρεπτικά τρόφιμα με υδατάνθρακες σε κατάλληλες μερίδες αντί να τα αποκλείετε εντελώς.

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