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Εικόνες βαθιάς συγκίνησης και έμπρακτης αλληλεγγύης εκτυλίσσονται από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) στο Πολιτιστικό Κέντρο «Φάμπρικα Μάμαλου» στο Τυμπάκι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που έχασε τη ζωή του πριν από έναν χρόνο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, περισσότεροι από 50 φαντάροι από το Ρέθυμνο δίνουν το «παρών» στη δράση, τιμώντας με μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς τη μνήμη του νεαρού στρατιωτικού, ο θάνατος του οποίου συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι εικόνες από τον χώρο όπου πραγματοποιείται η αιμοδοσία είναι συγκινητικές. Νέοι άνθρωποι με τη στρατιωτική τους στολή περιμένουν τη σειρά τους για να προσφέρουν αίμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οικογένειας του αδικοχαμένου Ραφαήλ. Δίπλα τους, πολίτες που συμμετέχουν στην ίδια αλυσίδα ανθρωπιάς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του, το όνομα του Ραφαήλ γίνεται σημείο συνάντησης ανθρώπων που επιλέγουν να τιμήσουν τη μνήμη του προσφέροντας ζωή.

Μια οικογένεια που μέσα από τον πόνο της προσφέρει ζωή

Για τους γονείς του 19χρονου, η σημερινή αιμοδοσία έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Προσφέρουμε έργο αγάπης για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η μητέρα του Ραφαήλ στην ΚΡΗΤΗ TV και το neakriti.gr, μιλώντας για την πρωτοβουλία.

Επιθυμία της οικογένειας είναι η αιμοδοσία να επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, ώστε η μνήμη του νεαρού στρατιωτικού να παραμένει ζωντανή μέσα από την κοινωνική προσφορά.

Η ιδέα της διοργάνωσης ανήκει στη θεία του Ραφαήλ, Πελαγία, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή της ομάδας αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ και της προϊσταμένης του τμήματος, Μαρίας Βογιατζάκη.

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