Snapshot Snapshot powered by AI

Μια «Βαβέλ» απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με εμπλοκή εκατοντάδων ένστολων κι άλλων δημοσίων υπαλλήλων, εξάρθρωσε πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία και τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν τον «βίο και την πολιτεία» των εμπλεκομένων, τον τρόπο δράσης τους, αλλά και τα μέτρα προστασίας που ελάμβαναν προκειμένου να καλύπτουν τα νώτα τους.

Δύο εγκληματικές οργανώσεις, με πλοκάμια σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και εκτός Ελλάδος, με συνεργασία με υπευθύνους ξενοδοχείων και άλλων διαμονητηρίων, με εταιρείες…. εξυπηρέτησης και «αχυρανθρώπους», παρείχαν έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής συνολικά σε τουλάχιστον 1.290 ένστολους και ενίοτε λειτουργούσαν συμπληρωματικά ή ανταγωνιστικά.

Η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Μια γυναίκα, με το όνομα «Μαρκέλλα» είναι σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. η αρχηγός του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια. Παραλλήλως πρόσωπο-κλειδί αποτελεί ο αστυνομικός που υπηρετεί στα Ιωάννινα, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του υπαρχηγού στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι των αποκαλύψεων

Στα χέρια των αρχών έφτασαν στοιχεία για 2.943 μετακινήσεις προσωπικού προς την Γ.Α.Δ. Αττικής και 1.473 μετακινήσεις προσωπικού προς την Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Από την σταχυολόγηση, συσχέτιση και αξιολόγηση (χρονική - νοηματική) των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, σε συνδυασμό με το λοιπό προανακριτικό υλικό (ένορκες καταθέσεις, αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας, λήψη αντιγράφων των υπομνημάτων), αναδείχθηκε η ύπαρξη και δραστηριοποίηση τουλάχιστον δύο επιχειρησιακά δομημένων Εγκληματικών Ομάδων - συμμοριών, από άτομα που ενώθηκαν με πρόθεση να παρέχουν συνδρομή κατ‘ εξακολούθηση σε άτομα που διέπρατταν απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι Εγκληματικές Ομάδες – συμμορίες, ενώθηκαν προκειμένου να «εκμεταλλευτούν» το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο (μέσω του εκάστοτε υπουργείου) καλύπτει τα έξοδα διαμονής των μετακινούμενων για υπηρεσιακούς λόγους, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστών, στρατιωτικών και λοιπών Δημοσίων υπαλλήλων από το υπουργείο του εκάστοτε φορέα όπου ανήκει ο μετακινούμενος ένστολος ή δημόσιος υπάλληλος.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο Εγκληματικές Ομάδες – συμμορίες, δρώντας εντελώς ανεξάρτητα η μία από την άλλη, χωρίς καμία συνεργασία μεταξύ τους, προξένησαν ιδιαίτερα μεγάλη ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το modus operandi

Ειδικότερα, οι εγκληματικές ομάδες, παρείχαν στους ένστολους αποδείξεις διαμονής δηλώνοντας ψευδώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ότι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι δήθεν διέμειναν σε καταλύματα που μίσθωναν κατά καιρούς οι εταιρείες, οι οποίες ανήκαν στα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων και διαχειρίζονται από αυτές, δηλώνοντας πάντα ως ποσό πληρωμής, το μέγιστο δυνατόν, κατά περίπτωση, δηλαδή 80 ή 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, όπως διαμορφώνεται ανάλογα την περιοχή και την χρονική στιγμή μετακίνησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και σε ελάχιστες περιπτώσεις, που όπως διαπιστώθηκε οι ένστολοι διέμεναν πραγματικά στα καταλύματα αυτά, το ποσό πληρωμής που αναγράφεται στις αποδείξεις διαμονής που προσκόμισαν στις υπηρεσίες, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που έλαβαν ως αποζημίωση για τη διαμονής τους είναι το μέγιστο δυνατό, κατά περίπτωση, χωρίς να ανταποκρίνεται στο πραγματικό ποσό που πλήρωσαν, το οποίο ήταν κατά πολύ μικρότερο.

Προκειμένου να προσδώσουν «νομιμοφάνεια» στην απάτη που διέπρατταν οι εγκληματικές οργανώσεις μίσθωσαν:

-153, αρχικά επαγγελματικούς χώρους – γραφεία ώστε να εξυπηρετούνται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση των επί μέρους πράξεων (τηλεφωνικό κέντρο, εκτύπωση και σφράγιση αποδείξεων, αποστολή αποδείξεων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε όλη την Ελλάδα, λογιστήριο, είσπραξη προσυμφωνημένων ποσών σε μετρητά κ.λπ.) και

- στη συνέχεια οικήματα σε όλη τη xώρα ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τις γεωγραφικές «ανάγκες» ενίσχυσης περιοχών με προσωπικό από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, ενώ παράλληλα εξυπηρετούσαν και λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους εφόσον υπάρχει μισθωμένο οίκημα στην περιοχή ζήτησης τους.

Αφού πλέον οι συμμορίες είχαν δημιουργήσει τις υποδομές για να υποστηρίξουν τη δράση τους, ακολουθούνταν η παρακάτω διαδικασία για την τελική έκδοση των αποδείξεων «εικονικής» διαμονής:

Α) ο ενδιαφερόμενος – μετακινούμενος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με μέλη των οργανώσεων γνωστοποιούσε την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησης του, ώστε να υπολογιστεί το μέγιστο δυνατό χρηματικό ποσό που μπορεί να λάβει από την υπηρεσία του για τα έξοδα διανυκτέρευσης, με σκοπό την λήψη αποδείξεων «εικονικής» διαμονής,

Β) Ακολούθως μέλη της εκάστοτε συμορίας γνωστοποιούσαν στον ενδιαφερόμενο – μετακινούμενο την «αμοιβή» που θα λάμβαναν για την «συνδρομή» τους, η οποία πραγματοποιούνταν στη συνέχεια κατά συντριπτική πλειοψηφία σε μετρητά προκειμένου να τους χορηγήσουν τις «εικονικές» αποδείξεις,

Γ) Κατόπιν η εκάστοτε οργάνωση εξέδιδε τμηματικά τις «εικονικές» αποδείξεις με ποσό πληρωμής έως 500 ευρώ έτσι ώστε να μην υποχρεούνται σε τραπεζική εξόφληση – συναλλαγή, η οποία αφήνει «ηλεκτρονικά ίχνη» καθώς ουδέποτε πληρωνόταν το αναγραφόμενο ποσό

Δ) Τέλος, οι αποδείξεις παραδίδονταν στους ενδιαφερόμενους – μετακινούμενους είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα γραφεία των οργανώσεων, είτε με την παράδοση σε εξωτερικές κατ‘ ιδίαν συναντήσεις σε όλη τη χώρα, είτε με αποστολή αυτών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών

Εν συνεχεία, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος – μετακινούμενος προσκόμιζε στην υπηρεσία του το σύνολο των «εικονικών» αποδείξεων που είχε λάβει προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος της μετακίνησης του και να πραγματοποιηθεί η τελική χρηματική εκκαθάριση

Εταιρείες που ανήκουν σε Ρουμάνους, Πολωνούς και Βούλγαρους

Αξίζει να σημειωθεί μεταξύ άλλων, ότι όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, ένας μεγάλος αριθμός αποδείξεων διαμονής έχουν εκδοθεί από εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε αλλοδαπούς υπηκόους διαφόρων χωρών όπως Ρουμανία, Πολωνία και Βουλγαρία, οι οποίοι πιθανόν δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τη χώρα μας και συγκεντρώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά των προσώπων που λειτουργούν ως «αχυράνθρωποι».

Αρκετές από τις εν λόγω εταιρείες δηλώνουν την ίδια διεύθυνση έδρας, εναλλάσσοντας αρκετά συχνά τις διευθύνσεις αυτές, το οποίο, ενισχύει το γεγονός ότι τα φυσικά αυτά πρόσωπα είναι ανύπαρκτα και σχεδιασμένα από έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται πραγματικά τα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

Ο ανταγωνισμός

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα έχει να κάνει με τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και το γεγονός ότι η Α΄ Ομάδα «έχανε πελάτες» εξαιτίας των χαμηλότερων «τιμών» της Β΄ Ομάδας, η οποία είχε από το ήδη φθινόπωρο του 2025 μειώσει τις ως αναγραφόμενες «τιμές» της αμοιβής τους για την παροχή των αποδείξεων «εικονικής» διαμονής. Έτσι και οι υπεύθυνοι της Α΄ Ομάδας αναγκάστηκαν να μειώνουν σταδιακά την αμοιβή τους προκειμένου να ανακτήσουν τους «χαμένους πελάτες»

Οι «τιμές» που λάμβαναν για την αμοιβή τους οι Α΄ και Β΄ Ομάδα, δεν «κάλυπτε» ούτε το ποσό που όφειλαν να αποδώσουν για τα εκδοθέντα φορολογικά παραστατικά. Ειδικότερα, τα φορολογικά παραστατικά «εικονικής» διαμονής που χορηγούσαν στους μετακινούμενους ήταν του ύψους των 80 ή 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, όπου αντιστοιχεί Υ.Π.Α. το οποίο κυμαίνεται από το 9% έως 13%, από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση καταβολής Υ.Π.Α. ποσού πολύ μεγαλύτερου από αυτό που λαμβάνουν από τους μετακινούμενους Δημοσίους υπαλλήλους.

Ενδεικτικό παράδειγμα 104 ευρώ x 30 ημέρες=3.120 ευρώ *13% Υ.Π.Α.=405 ευρώ.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση μετακίνησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα, οι ένστολοι καταβάλλουν τραπεζικά χρηματικό ποσό που κυμαίνεται από 2.400 έως 3.224 ευρώ και αφού τα μέλη της Α΄ και Β‘ Ομάδας κρατούσουν το χρηματικό ποσό της αμοιβής τους επιστρέφουν τα υπόλοιπα χρήματα σε μετρητά.

Μέτρα προστασίας Β’ ομάδας

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Β΄ Ομάδας λάμβαναν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας:

-Χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. viber, telegram, whatsapp) προκειμένου να είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε περίπτωση νόμιμης «επισύνδεσης». Δεδομένου αυτού καθ΄ όλο το διάστημα των νόμιμων «επισυνδέσεων» έχουν καταγραφεί ελάχιστες πραγματοποιηθείσες κλήσεις μεταξύ των κατηγορουμένων.

Εντύπωση προκαλεί ότι η χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών γινόταν κυρίως για τις μεταξύ τους συνομιλίες.

- Στο γραφείο μιας εκ των εταιρειών σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας, το κουδούνι αντί να αναγράφει την επωνυμία της εταιρείας προκειμένου να είναι εύκολα αντιληπτό, έγραφε «Α1», τακτική που δεν συνάδει με έδρα εταιρείας νόμιμης λειτουργίας.

-Προτιμούσαν να παραδίδουν τα μέλη της Β΄ Ομάδας, ακόμα και στις διάφορες περιοχές της Αττικής, τις αποδείξεις σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης αντί να επισκέπτονται οι Αστυνομικοί το γραφείο της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να παραλάβουν τις αποδείξεις και να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο αντιθέτως.

-Χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς εξωτερικού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η πληρωμή του αντιτίμου δεν μπορούσε να γίνει με μετρητά χέρι με χέρι, ο λογαριασμός που χρησιμοποιούσαν και έδιναν στους «πελάτες» για να καταθέσουν τα χρήματα ήταν του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος «REVOLUT» με έδρα την Λιθουανία.

-Χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους μισθωμένα οχήματα, τα οποία μίσθωναν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τα αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πώς δρούσαν

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, την ανάλυση των άρσεων τηλεφωνικού απορρήτου όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε συνδυασμό με τα υπομνήματα (την προσκόμιση των αποδείξεων διαμονής) προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, λειτουργώντας με κατανεμημένους ρόλους και έχοντας διαρκή δράση, παρείχαν έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής συνολικά σε τουλάχιστον 1.290 Αστυνομικούς, Λιμενικούς και Πυροσβέστες, από τις οποίες υπολογίζεται ότι προέκυψε τουλάχιστον 12.646.797,31 Ευρώ Ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα:

-τα μέλη της Α΄ Ομάδας προέβησαν τουλάχιστον σε 474 περιπτώσεις εκ των οποίων υπολογίζεται ότι προέκυψε τουλάχιστον 2.844.727,66 ευρώ ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο,

- τα μέλη της Β΄ Ομάδας προέβησαν τουλάχιστον σε 823 περιπτώσεις εκ των οποίων υπολογίζεται ότι προέκυψε τουλάχιστον 9.512.781,45 ευρώ ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο,

-έχει προκύψει επιπλέον ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο συνολικά τουλάχιστον 225.186 ευρώ, από τις αποδείξεις διαμονής που έχουν εκδοθεί για 33 περιπτώσεις από τις εταιρείες που ανήκουν σε «αχυρανθρώπους» , ενώ έχουν προκύψει τουλάχιστον 9 περιπτώσεις αποδείξεων διαμονής από τις εταιρείες που έχουν έδρα στο Ωραιόκαστρο για τις οποίες υπολογίζεται ότι προέκυψε τουλάχιστον 89.617,58 ευρώ ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο. (σ.σ. έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι μετακινούμενοι έχουν προσκομίσει αποδείξεις διαμονής από περισσότερα ακίνητα, τα οποία διαχειρίζονται από διαφορετικά πρόσωπα κατηγορούμενους, για το λόγο αυτό οι περιπτώσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των μετακινούμενων.)

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι από το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών, εκτιμάται ότι η Α΄ Ομάδα και Β΄ Ομάδα προέβησαν σε παραπάνω, από τις ήδη γνωστές μέχρι στιγμής, περιπτώσεις.

Τα μετρητά στο σπίτι της «Μαρκέλλας»

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η «Μαρκέλλα» κατείχε τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά τόσο στο δικό της σπίτι όσο και στην οικία των γονιών της, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα μέρη του σπιτιού, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για την ασφαλή φύλαξη αυτών

Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα συνομιλιών της με άλλη κατηγορούμενη:

«…να σου πω, βγάλε μου λεφτά… Γιατί η Μαρία δεν μπορεί να μαζέψει ταμείο… Γιατί είναι κλειστοί οι δρόμοι με τους αγρότες… Θα μου βγάλεις… κάτσε να σκεφτώ τώρα. Κανά σαραντάρι (40.000)…»

«Δεν μου λες, πόσα λεφτά μου έχεις βγάλει από τα έτοιμα; Εξήντα (60.000); Σαράντα (40.000) και είκοσι (20.000);… Ναι, πρέπει να μου βγάλεις να πληρώσω τους φορολογικούς… Εε… ένα εικοσάρικο (20.000) τουλάχιστον. Για κάτσε να δω πως είναι το ταμείο των Σερρών. Περίμενε λίγο…. Εξήντα δύο είναι (62.000). εε… εξήντα δύο (62.000), μένουνε δύο (2.000), και δύο (2.000) οχτώ (8.000) και τέσσερα (4.000), δέκα (10.000). Ένα δεκάρικο (10.000) βγάλε μου…»

«Λεφτά βγάλε μου για αύριο γιατί δεν έχω άλλα.... Α περίμενε, όχι θα σου πω γιατί μ@@@ς λέω έχω στο πλυντήριο είκοσι (20) χιλιάρικα, δεκαεφτά (17) νομίζω θα πάω να δω τώρα.»,

«…κοίτα μη ξεχαστείς και βάλεις το πλυντήριο.»,

«Όχι μωρέ απλά τα, τα βάζω διάσπαρτα και δε τα θυμάμαι τώρα και πρέπει να ψάξω πάλι το σπίτι να δω»

Επισημαίνεται ότι, η «Μαρκέλλα», φρόντισε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και συγκεκριμένα εγκατέστησε κατόπιν παραγγελίας ειδική σιδεριά προκειμένου να φυλάει με ασφάλεια τα μεγάλα χρηματικά ποσά στην οικία της,

Κουπόνια

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα ευρήματα της έρευνας στην οικία των γονιών της «Μαρκέλλας», προκύπτει μία ενδιαφέρουσα αντίφαση. Η μια κατηγορούμενη, μητέρα της «Μαρκέλλας», σε συνομιλίες με την κόρη της, αναφέρει ότι αποκρύπτει μεγάλα χρηματικά ποσά της τελευταίας στα ντουλάπια του σπιτιού της, για μεγαλύτερη ασφάλεια, γεγονός το οποίο και επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κερδισμένων κουπονιών τυχερών παιχνιδιών στοιχηματικής εταιρείας στο όνομα του πατέρα της «Μαρκέλλας», τα οποία είναι εξαργυρωμένα και η ονομαστική τους αξία ανέρχεται στο ποσό των 218.601 ευρώ, περίπου.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι ευρέως διαδεδομένη ως μία από τις καλύτερες μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι γονείς της «Μαρκέλλας», πριν την έρευνα της οικίας τους κλήθηκαν να γνωστοποιήσουν στους Αστυνομικούς αν όντως αποκρύπτουν μεγάλα χρηματικά ποσά εντός αυτής, αλλά οι ίδιοι αρνήθηκαν την ύπαρξη τους

Από την έρευνα βρέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των 328.375 ευρώ, επιμελώς κρυμμένα σε δύο διαφορετικά σημεία ντουλαπιών κουζίνας και διαδρόμου για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση εργαλείων ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους.

Διαβάστε επίσης