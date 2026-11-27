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Δεν διαπιστώθηκαν σημάδια βιασμού στην ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, στη 15χρονη από το Αγρίνιο, που κατήγγειλε ότι την εξέδιδαν οι γονείς της. Το εύρημα αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως η ανήλικη δεν είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, ενώ διαπιστώθηκαν και μελανιές στην πλάτη της, γεγονός που δείχνει πως το παιδί ήταν και θύμα ξυλοδαρμού.

Ο ιατροδικαστής έλαβε δείγματα από την ανήλικη προκειμένου να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την κατάσταση του παιδιού όταν εκδικαστεί η υπόθεση.

Είχε γίνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020

Άλλη μια υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, που κανείς δεν είναι είδε και δεν άκουσε τίποτα, και όμως τα στοιχεία «φωνάζουν» για τα όσα βίωνε η ανήλικη. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το 2020 έγινε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», για το μαρτύριο που ζούσε το παιδάκι, με τα ερωτήματα να είναι εκκωφαντικά και ζητούν απαντήσεις γιατί δεν προχώρησε η καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρήκε το κουράγιο, σήκωσε το τηλέφωνο και κατήγγειλε το ίδιο στη γραμμή ζωής 1560 ότι οι γονείς του το εκδίδουν.

Με «προστατευτική φύλαξη» στο νοσοκομείο Αγρινίου με εισαγγελική εντολή

Η 15χρονη τη Δευτέρα το απόγευμα (23/11), μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Αγρινίου και βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Σύμφωνα με πληροφόριες, το κοριτσάκι στηρίζεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Το παιδί φέρεται να είναι χαρούμενο, κοινωνικό και κάνει παρέες με νοσηλευόμενα παιδιά. Από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για αναδοχή.

Κραυγή αγωνίας για 100 κακοποιημένα παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο

Κραυγή αγωνιάς για ακόμα 100 κακοποιημένα παιδιά που παραμένουν στον θάλαμο ενός νοσοκομείου, χωρίς να βρισκονται θέσεις σε προνοιακές δομές για να τα υποστηρίξουν. «Τα κακοποιεί το κράτος κοινωνικής προστασίας δεύτερη φορά», δηλώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο Newsbomb, που εγείρει το θέμα καθημερινά στις αρμόδιες αρχές.

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