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Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Παρασκευής στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στις εισόδους και τις εξόδους της Αττικής οδού, ενώ στον εν λόγω δρόμο, καθυστερήσεις εντοπίζονται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, σε όλο το μήκος της, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού και της ΕΡΤ, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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