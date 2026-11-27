27/11/2026 7:30:00 πμ 27/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ 1302 Λειτουργία

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 10:00:00 πμ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1326 Λειτουργία

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 19, 21, 27, 33, 35 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 15, 17, 29, 31 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ 14 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1688 Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 18 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1686 Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 12:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΟΜΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθ 1685 Συντήρηση

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31 έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1327 Λειτουργία

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 1:00:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ 83 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1680 Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ 97 έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΚΕΥΟΘΗΚΗΣ έως κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ 13 - 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ 13 - 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΝΙΩΝ 4 - 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως κάθετο: ΖΟΡΜΠΑΛΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΠΟΣΙΔΩΝΟΣ - ΑΝΕΜΟΥΡΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 585 Λειτουργία

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 4:00:00 μμ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Θ.ΠΕΤΑΛΑ. 816 Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 4:00:00 μμ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 817 Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 4:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΓΔΗΣ, ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, ΟΜΗΡΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΠΑΦΡΑΣ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ. 818 Κατασκευές

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 5:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ. 1762 Λειτουργία

27/11/2026 8:00:00 πμ 27/11/2026 5:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΧΗ. 5624 Κατασκευές

27/11/2026 8:30:00 πμ 27/11/2026 11:30:00 πμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ 1692 Κατασκευές

27/11/2026 8:30:00 πμ 27/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 3 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 2 - 4 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ 1690 Κατασκευές

27/11/2026 9:00:00 πμ 27/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 47, 43, 33, 35, 25, 27, 19 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ 15 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21, 23 έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1687 Κατασκευές

27/11/2026 9:00:00 πμ 27/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19, 36από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17, 21, 38, 40 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1681 Κατασκευές

27/11/2026 9:00:00 πμ 27/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19, 36από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17, 21, 38, 40 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1681 Κατασκευές

27/11/2026 9:00:00 πμ 27/11/2026 2:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ 2, 4, 8 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ 37 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ 1682 Κατασκευές

27/11/2026 9:30:00 πμ 27/11/2026 4:00:00 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5677 Συντήρηση

27/11/2026 10:00:00 πμ 27/11/2026 12:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

27/11/2026 10:30:00 πμ 27/11/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΑΚΝΑΝΑ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΚΝΑΝΑ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΡΟΥΜΠΕΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ 1691 Κατασκευές

27/11/2026 11:00:00 πμ 27/11/2026 1:30:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΙΕΡΕΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΙΕΡΕΩΝ έως κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΩΝΗ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ από: 11:00 πμ έως: 01:30 1693 Κατασκευές

27/11/2026 11:30:00 πμ 27/11/2026 4:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:Β. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ 88 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ 18Α, 17, 23, 22, 26, 32 από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως: ΔΙΓΕΝΗ 5Α από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ 130 Συντήρηση

27/11/2026 1:00:00 μμ 27/11/2026 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ 1689 Κατασκευές