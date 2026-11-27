Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (27/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|27/11/2026 7:30:00 πμ
|27/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1302
|Λειτουργία
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 10:00:00 πμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1326
|Λειτουργία
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 19, 21, 27, 33, 35 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 15, 17, 29, 31 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ 14 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1688
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 18 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1686
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 12:30:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΟΜΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθ
|1685
|Συντήρηση
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31 έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1327
|Λειτουργία
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ 83 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1680
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ 97 έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΚΕΥΟΘΗΚΗΣ έως κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ 13 - 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ 13 - 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΝΙΩΝ 4 - 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως κάθετο: ΖΟΡΜΠΑΛΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΠΟΣΙΔΩΝΟΣ - ΑΝΕΜΟΥΡΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|585
|Λειτουργία
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Θ.ΠΕΤΑΛΑ.
|816
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.
|817
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΓΔΗΣ, ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, ΟΜΗΡΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΠΑΦΡΑΣ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ.
|818
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 5:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΟ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.
|1762
|Λειτουργία
|27/11/2026 8:00:00 πμ
|27/11/2026 5:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΧΗ.
|5624
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:30:00 πμ
|27/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1692
|Κατασκευές
|27/11/2026 8:30:00 πμ
|27/11/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 3 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 2 - 4 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1690
|Κατασκευές
|27/11/2026 9:00:00 πμ
|27/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 47, 43, 33, 35, 25, 27, 19 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ 15 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21, 23 έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1687
|Κατασκευές
|27/11/2026 9:00:00 πμ
|27/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19, 36από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17, 21, 38, 40 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1681
|Κατασκευές
|27/11/2026 9:00:00 πμ
|27/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19, 36από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17, 21, 38, 40 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1681
|Κατασκευές
|27/11/2026 9:00:00 πμ
|27/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ 2, 4, 8 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ 37 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1682
|Κατασκευές
|27/11/2026 9:30:00 πμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|5677
|Συντήρηση
|27/11/2026 10:00:00 πμ
|27/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|27/11/2026 10:30:00 πμ
|27/11/2026 1:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΑΚΝΑΝΑ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΚΝΑΝΑ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΡΟΥΜΠΕΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
|1691
|Κατασκευές
|27/11/2026 11:00:00 πμ
|27/11/2026 1:30:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΙΕΡΕΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΙΕΡΕΩΝ έως κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΩΝΗ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ από: 11:00 πμ έως: 01:30
|1693
|Κατασκευές
|27/11/2026 11:30:00 πμ
|27/11/2026 4:30:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:Β. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ 88 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ 18Α, 17, 23, 22, 26, 32 από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως: ΔΙΓΕΝΗ 5Α από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ
|130
|Συντήρηση
|27/11/2026 1:00:00 μμ
|27/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1689
|Κατασκευές
|27/11/2026 1:00:00 μμ
|27/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 25 - 27 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1328
|Λειτουργία
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτή η Toyota GR Supra έχει μια αεροτομή που δεν μοιάζει με καμία άλλη
07:33 ∙ LIFESTYLE
Μαριάντα Πιερίδη: Κατεδαφίστηκε το πατρικό της στην Αμμόχωστο
05:40 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:37 ∙ ME TO N & ME TO Σ